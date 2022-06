V Sloveniji doslej še brez zamrznitev premoženja ruskih državljanov

Spremenjeni zakon odpravlja nekatere pomanjkljivosti iz preteklosti in daje organom, kot sta Finanča uprava RS (Furs) in geodetska uprava, vse pristojnosti, da izvajajo nadzor ter da v primeru posameznika ali pravne osebe na kazenskem seznamu EU z nepremičnino v Sloveniji izvedejo plombo na premoženju, je marca pojasnil Logar na novinarski konferenci po zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju.

Potem ko so na STA povprašali predstavnike na Fursa o morebitnih primerih začasnih zamrznitev premoženja, so jih ti napotili na zunanje ministrstvo, ki je pristojno za zbiranje informacij o tem, kar so ugotovili in izvršili Furs, banke, upravljavci skladov, borza in zavarovalnice. Omenjene institucije morajo preverjati, ali imajo ljudje s seznama tistih, proti katerim je EU uvedla sankcije, v Sloveniji kakšno nepremičnino, bančni račun, denar v skladih, delež v podjetju oziroma plovilo.

Koliko je v Sloveniji sredstev ruskih posameznikov, ki jih je treba zamrzniti, še vedno ni znano

Logar sicer marca ni imel podatkov, koliko je sredstev ruskih posameznikov v Sloveniji , ki jih je treba zamrzniti, je pa takrat dejal, da ko bo Furs posredoval prvo informacijo te vrste, ne vidi težav, da teh podatkov ne bi tudi javno objavili.

Od začetka vojne v Ukrajini je EU sprejela več svežnjev sankcij proti ruskemu gospodarstvu, finančnemu sistemu, centralni banki, kot tudi proti najvišjim vladnim uradnikom, ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, njegovemu ožjemu družinskemu krogu in njegovim tesnim sodelavcem.

Evropska unija je s sankcijami ruskim oligarhom doslej zamrznila premoženje v vrednosti 12,5 milijarde evrov, je v ponedeljek potrdil tiskovni predstavnik Evropske komisije Christian Wigand. S tem se je znesek iz aprila, ki je znašal 6,7 milijarde evrov, skoraj podvojil.