V Sloveniji dovolj trije milimetri, v tujini pogosto ne: poznate pravila?

Da voznike na poti ne bi presenetile nevšečnosti ali globe, je informacijski center AMZS pripravil pregled pravil za vožnjo pozimi v sosednjih in drugih evropskih državah. Iz pregleda izhaja, da se med državami razlikuje tudi obdobje, ko je zahtevana obvezna zimska oprema. Največja razlika glede na slovenski zakon pa je v minimalni globini profila pnevmatik, ki je v tujini večinoma štiri milimetre, v Sloveniji pa tri, so zapisali na zvezi. V Avstriji je obvezna zimska oprema v obdobju od 1. novembra do 15. aprila, vendar za vozila do 3,5 tone le v času zimskih voznih razmer, za težja vozila pa ne glede na vozne razmere. Za vozila do največje dovoljene mase 3,5 ton za zimsko opremo šteje uporaba zimskih pnevmatik z minimalno globino profila štiri milimetre ali letnih pnevmatik z minimalno globino profila štiri milimetre in snežnih verig na pogonskih kolesih. Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, morajo biti od 1. novembra do 15. aprila ne glede na vremenske pogoje opremljena z zimskimi pnevmatikami vsaj na pogonski osi in imeti v priboru primerno velike snežne verige za pogonsko os. Minimalna globina profila pnevmatik vozil nad 3,5 tone je pet milimetrov. Globa za neupoštevanje predpisa znaša sto evrov, v primeru ogrožanja drugih udeležencev v prometu pa je lahko tudi do 10.000 evrov.

Ceste pozimi FOTO: Bobo

V Nemčiji zimska oprema ni datumsko določena. Obvezna je v primeru zimskih voznih razmer, kot so sneženje, zglajen sneg, snežna brozga ali poledica. Vozila morajo biti v zimskih voznih razmerah opremljena s štirimi zimskimi pnevmatikami, pri tem priporočajo vsaj štiri milimetre profila. Za zimsko pnevmatiko v Nemčiji velja pnevmatika, ki ima na bočnici vtisnjen simbol snežinke v obrisu triglave gore, in ne zgolj oznako M+S. Verige so obvezne ob ekstremnih zimskih razmerah in ob postavljeni ustrezni prometni signalizaciji. Za tovorna vozila nad 3,5 tone je predpisana uporaba zimskih pnevmatik vsaj na pogonskih oseh. Globa za neuporabo zimske opreme v Nemčiji znaša 60 evrov, v primeru oviranja prometa pa minimalno 80 evrov. V Italiji se od leta 2011 lahko vsaka regija sama odloča, kdaj in kakšno zimsko opremo bo zahtevala od voznikov na cestah na njihovem območju. Tako se je večina regij na območju severne in osrednje Italije odločila za datumsko določeno uporabo zimske opreme, ki vključuje ali štiri zimske pnevmatike ali pa štiri letne in v opremi dodatne snežne verige. V pokrajini Furlanija-Julijska krajina je obvezna uporaba zimske opreme od 15. novembra do 15. aprila, ne glede na vozne razmere. Enako velja na območju Benečije (Veneto), Emilie-Romagne (Bologna), Trentina - Južna Tirolska (Bolzano, Trento, Brenner). Na posameznih cestah so sicer možni tudi drugačni datumi. Zimsko opremo najdlje zahtevajo na cestah v dolini Aoste, kjer je na avtocestah, ki peljejo proti predoroma Mont Blanc in St. Bernard, obvezna od 15. oktobra do 15. aprila. Globa za neuporabo zimske opreme v Italiji je od 87 do 344 evrov, ob tem pa lahko policija tudi prepove nadaljnjo vožnjo.

Vožnja v hladnejših mesecih leta je drugačna FOTO: AP