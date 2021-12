V Sloveniji prvi enoletnik prejel zdravilo, po katero je Kris odšel v ZDA

Kot so sporočili z nevrološkega oddelka Pediatrične klinike Ljubljana, so danes zdravili prvega pacienta z gensko nadomestno terapijo. Kot so pojasnili, gre za eno leto starega otroka, ki ima spinalno mišično atrofijo, redko živčno-mišično obolenje, ki je prejel zdravilo Zolgensma.

Spomnimo

Minevata dve leti, odkar je Kris na kliniki v Los Angelesu prejel revolucionarno zdravilo Zolgensma. Slovenke in Slovenci so pokazali izjemno empatijo in za njegovo zdravljenje zbrali denar v tednu dni. Ima namreč redko dedno bolezen, spinalno mišično atrofijo. Njegovi starši so se ob tej priložnosti na družbenih omrežjih zahvalil vsem, ki so mu pomagali napredovati: "Skupaj smo močnejši in zmoremo preko vseh zaprek." Njegova mama je srečna, ker nam danes lahko pove: "Sam je in pije, je bister fantek."