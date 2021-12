V Sloveniji evropska glavna tožilka Laura Kövesi

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je pristojno za preiskavo, pregon in obtožbe v primeru kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU. Delovati je začelo junija letos. V projektu sodeluje 22 članic Unije, tudi Slovenija.

Slovenija je bila do nedavnega edina sodelujoča članica, ki ni imenovala svojih delegiranih tožilcev, zaradi česar je bila pod drobnogledom Evropske komisije. Vlada je nato novembra le predlagala delegirana tožilca, in sicer Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja, a ta predlog je glede na odločitev vlade začasen. Kolegij EPPO je Frank Elerjevo in Oštirja kljub temu predlagal za petletni mandat. Kmalu po njunem imenovanju pa je odjeknila novica, da vlada načrtuje spremembe zakona o državnem tožilstvu, ki bi omogočile njun odpoklic in ji v prihodnje zagotovile pristojnost izbire delegiranih tožilcev.