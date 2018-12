V Sloveniji imamo 121 Božičkov, 38 Miklavžov in 817 Rudolfov

V preteklosti je otrok po stari ljudski navadi največkrat dobil ime tistega znanega svetnika, čigar god je bil najbližji njegovemu rojstnemu ali krstnemu dnevu. To je v precejšnji meri veljalo za otroke, rojene do leta 1969. Tudi med prebivalci, rojenimi v decembru, se nekatera imena pojavljajo precej pogosteje kot med tistimi, ki so se rodili v drugih mesecih. "Vsaj 20 odstotkov moških z imeni Silvester, Silvo, Štefan, Miklavž in Nikolajter ravno tolikšen delež žensk z imeni Silvestra, Štefanija, Štefka, Silva, Silvija, Nikolaja in Božica ter Otilija, Evica in Viktorija, ki so na začetku leta 2018 živeli v Sloveniji, je bilo namreč rojenih v mesecu decembru," lahko preberemo na spletni strani Statističnega urada RS (Surs).

Osebe, ki so se rodile v prazničnem času med božičem in novim letom, so zelo pogosto in precej pogosteje kot tiste, ki so se rodile v drugih mesecih leta, dobile imeni Silvester, Silvestra ali krajši različici Silvo, Silva, še poroča Surs.