V Sloveniji imamo 3052 Elizabet in 1122 Karlov

Ob smrti britanske kraljice Elizabete II. so na državnem statističnem uradu poiskali nekaj osnovnih podatkov o sodelovanju med Slovenijo in Združenim kraljestvom.

Med prebivalci Slovenije je kar nekaj oseb s 'kraljevim' imenom. Tako imamo 3052 Elizabet, 1122 Karlov in manj kot pet Charlesov. Sicer pa je leta 2021 v Sloveniji živelo 692 oseb z državljanstvom Združenega kraljestva, od tega je bilo 435 moških in 257 žensk.

Slovenija je v Združeno kraljestvo leta 2021 uvozila za 373 milijonov evrov blaga, izvozila pa za 646 milijonov evrov blaga. Največ, za 155 milijonov evrov, smo uvozili medicinskih in farmacevtskih pripomočkov, cestnih vozil (35 milijonov evrov) in pogonskih strojev in naprav (32 milijonov evrov). Največ pa smo izvozili cestnih vozil (za 89 milijonov evrov), električnih strojev in naprav (70 milijonov evrov) in naprav za telekomunikacijo (56 milijonov evrov). Leta 2020 je bilo v Sloveniji 231 podjetij, ki so v lasti nekoga iz Združenega kraljestva.