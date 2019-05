V Sloveniji in okolici potekajo vojaške vaje 25 držav

Slovenska vojska skupaj z vojskami petindvajsetih zavezniških in partnerskih držav začenja regijske mednarodne vojaške vaje, namenjene večji usposobljenosti pri zagotavljanju varnosti in ohranjanju miru v regiji. Vaje bodo trajale do 22. junija, do takrat pa je ponekod po Sloveniji pričakovati povečan promet vojaških vozil in prelete letal.

V okviru regijske mednarodne vojaške vaje bo potekalo več vaj - Takojšen odgovor (Immediate Response), Jadranski udar (Adriatic Strike), Zvezdni vitez (Astral Knight) in Hiter odgovor - v okviru katerih bodo slovenski vojaki skupaj s kolegi iz zavezniških in partnerskih držav gradili učinkovitejše in bolj odzivne sile za zagotavljanje varnosti in ohranjanje miru. Vaje bodo tudi priložnost za osebno, strokovno, tehnično in taktično povezovanje, so sporočili iz Slovenske vojske.

Immediate Response 2016 in 2017 FOTO: Bruno Toič

Prva bo na sporedu taktična vaja Takojšen odgovor, ki jo skupaj vodijo Poveljstvo kopenske vojske ZDA v Evropi ter slovenska in hrvaška vojska. Od danes do 12. junija bo na vaji sodelovalo nekaj manj kot 3000 vojakov iz Slovenije, Črne gore, Hrvaške, Italije, Nemčije, Severne Makedonije in Poljske. Vaja med drugim vključuje vzpostavitev in odprtje območja delovanja za sprejem, združitev, premik in integracijo sodelujočih enot, podporo države gostiteljice, zagotavljanje odzivnih sil v sestave Zavezništva in urjenje bolnišnične zmogljivosti Role 2.

V času omenjenih vaj je do 22. junija pričakovati povečan promet vojaških vozil ter vojaških letal in vodnih plovil, predvsem na območjih, kjer bo potekala večina vojaških dejavnosti - to je v okolici letališč Cerklje ob Krki, Divača in Rakičan, na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, v mariborski in v okolici ankaranske vojašnice. Premiki vojaških konvojev do navedenih območij so večinoma načrtovani po avtocestnem križu od mejnih prehodov z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, in sicer na način, da bodo čim manj moteči za ostale udeležence prometa, so še sporočili.