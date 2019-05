Na Cerkniškem jezeru prepečili izumrtje ogroženih dvoživk

Na svetu vsako uro izumrejo tri živalske vrste. V Notranjskem regijskem parku so se pred dvema letoma lotili znanstvenega eksperimenta in dvema najbolj ogroženima dvoživkama, velikemu pupku in hribskemu urhu, ustvarili nov habitat. Mlake so polne, v njih je veliko jajčec, odrasli pupki in urhi pa so morali na sistematski pregled. Biologi so tako preverjali, kako številčne in zdrave so živali.