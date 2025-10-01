Slovenija
V Sloveniji je registriranih kar 59 različnih cerkva in verskih skupnosti
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Ste med tistimi, ki verujejo v boga ali bogove? Ali pa vas nagovarjajo reinkarnacija, posmrtno življenje, karma, višja sila, energija ali celo kozmos? Vloga religije je v zgodovini našega naroda nedvomno velika, a pogosto pozabimo, da je verska slika Slovenije veliko bolj raznolika, kot si mislimo. Poleg katoličanov, evangeličanov, pravoslavcev in muslimanov pri nas delujejo še številne druge skupnosti – uradno registriranih je namreč kar 59 cerkva in verskih skupnosti.
Več videovsebin
- 02:48Iz SVETA: Skoraj 60 ver
- 06:38Iz SVETA: Verske skupnosti v Sloveniji
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.