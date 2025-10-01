Svetli način
V Sloveniji je registriranih kar 59 različnih cerkva in verskih skupnosti

01. 10. 2025 18.16

Denis Malačič
15

Ste med tistimi, ki verujejo v boga ali bogove? Ali pa vas nagovarjajo reinkarnacija, posmrtno življenje, karma, višja sila, energija ali celo kozmos? Vloga religije je v zgodovini našega naroda nedvomno velika, a pogosto pozabimo, da je verska slika Slovenije veliko bolj raznolika, kot si mislimo. Poleg katoličanov, evangeličanov, pravoslavcev in muslimanov pri nas delujejo še številne druge skupnosti – uradno registriranih je namreč kar 59 cerkva in verskih skupnosti.

  • Iz SVETA: Skoraj 60 ver
    02:48
    Iz SVETA: Skoraj 60 ver
  • Iz SVETA: Verske skupnosti v Sloveniji
    06:38
    Iz SVETA: Verske skupnosti v Sloveniji
cerkev verska skupnost registracija
Maresan
02. 10. 2025 12.03
+1
59 preveč
ODGOVORI
1 0
ArkaMast
02. 10. 2025 10.58
Eni hodijo k maši, druži na plesne vaje. Efekt je podoben, samo da pri plesnih vajah ni politike.
ODGOVORI
0 0
trtr
02. 10. 2025 08.33
Vera je opij za ljudstvo, je rekel Malek. Kjer je vera je vojna pač tako je.
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
02. 10. 2025 08.16
+0
Verouk v osn solah bo mladino samo se bolj izobrazil kot duhovno in kulturno. V Belgiji, Poljska.. to ze poznajo..samo dialog, krepitev vrednot vas resi
ODGOVORI
2 2
ArkaMast
02. 10. 2025 10.57
+1
Pustite otroke s tem.
ODGOVORI
1 0
borjac
01. 10. 2025 21.54
+1
V Sloveniji je preveč enostavno ustanoviti cerkev ali versko skupnost , 10 vernikov ??? butasto , najmanj 1000 vernikov , potem lahko vsaj nekaj ustanoviš , sedaj lahko vsak berač ustanovi cerkev ali versko skupnost ???
ODGOVORI
1 0
kapljač1
01. 10. 2025 21.52
+1
Tolk kot smo kot narod že za Luno, ni čudno ! Tito se kot naši dedki in babice , mame in očetje obračajo v grobu
ODGOVORI
1 0
flojdi
01. 10. 2025 18.55
-1
....tolčejo" pa eni samo po eni..ali pa po vseh 58 ostalih
ODGOVORI
1 2
niktalop
01. 10. 2025 18.39
+1
Število različnih ver pri nas in po svetu dokazuje da nadnaravnega vsemogočnega bitja ni. Če bi obstajal bi bil samo eden po vsem planetu. Religije so sredstvo za nadzor in manipulacijo z množicami. Kleriki pa brezdelno živijo na račun vernikov.
ODGOVORI
3 2
St. Gallen
02. 10. 2025 08.20
-1
Bog je - v tebi
ODGOVORI
0 1
canelo
02. 10. 2025 08.20
+0
Zanimivo razmišljanje, a nekoliko poenostavljeno. Če bi obstoja Boga lahko dokazovali ali ovrgli s številom religij na svetu, bi lahko enako trdili tudi glede ljubezni, morala ali umetnosti – raznolikost ne dokazuje, da ne obstajajo. Res je, da so religije včasih zlorabljene za nadzor, a to ne dokazuje, da je vse verovanje manipulacija; prav tako zloraba ne izniči resnice same. Glede “enega Boga po planetu” – če bi Bog obstajal, je verjetno, da presega človeške okvire in lokalne interpretacije. Kar zadeva klerike: obstajajo tisti, ki služijo ljudem, ne sebi. Morda je problem nepopolnih ljudi, ne samega Boga.
ODGOVORI
1 1
marker1
01. 10. 2025 18.26
+5
Koliko je pa registriranih NVO-jev pri nas?
ODGOVORI
5 0
niktalop
01. 10. 2025 18.39
+3
Preveč.
ODGOVORI
4 1
