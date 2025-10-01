V Sloveniji je registriranih kar 59 različnih cerkva in verskih skupnosti

Ste med tistimi, ki verujejo v boga ali bogove? Ali pa vas nagovarjajo reinkarnacija, posmrtno življenje, karma, višja sila, energija ali celo kozmos? Vloga religije je v zgodovini našega naroda nedvomno velika, a pogosto pozabimo, da je verska slika Slovenije veliko bolj raznolika, kot si mislimo. Poleg katoličanov, evangeličanov, pravoslavcev in muslimanov pri nas delujejo še številne druge skupnosti – uradno registriranih je namreč kar 59 cerkva in verskih skupnosti.