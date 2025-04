'V Sloveniji je vzgoja razvrednotena tako na družinski kot na sistemski ravni'

Pretresljivi primeri nasilništva med mladoletnimi vrstniki, nazadnje s Ptuja, kjer so zaokrožili posnetki, pa tudi primeri groženj v slovenskih šolah, kjer se otroci med sabo pogovarjajo, da bodo v šolo prinesli orožje. Ti dogodki so razplamteli debato s pozivi po zaostritvi odgovornosti otrok in staršev ter na drugi strani o pristojnostih učiteljev v šolskem sistemu, ki naj bi tudi vzgajali, ne samo izobraževali.