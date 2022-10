V Sloveniji je zdaj na voljo aplikacija za sladkorne bolnike

Aplikacija FreeStyle LibreLink je del sistema FreeStyle Libre, vrste virtualne zdravstvene platforme, digitalnega ekosistema, ki ga sestavljajo uporabnik, njegova družina in zdravnik in ki vključuje oskrbo sladkornih bolnikov na trenutno najvišji ravni.

Najpomembnejša vrednost tega sistema je poleg 24-urnega spremljanja ravni glukoze z mobilno napravo povezovanje obolele osebe in zdravnika v sistem, ki omogoča ne le izmenjavo zanesljivih informacij, nasvetov in strokovnega zdravniškega nadzora, temveč tudi bistveno večjo samostojnost in varnost pri osebnem obvladovanju bolezni. Poleg že dostopnega sistema LibreView, ki zdravniku in bolniku omogoča informirano odločanje o nadaljevanju zdravljenja, je v Sloveniji na voljo tudi aplikacija LibreLinkUp , prek katere lahko celo 20 članov ožje in širše družine in/ali prijateljev spremlja odčitke glukoze svojega bližnjega, ki je sladkorni bolnik, in se tako pravočasno odzove in obolelemu pomaga. Ta funkcija je neprecenljiva za starše, katerih otroci so sladkorni bolniki. Medtem ko so otroci v šoli, se družijo ali igrajo, lahko starši preverijo odčitane vrednosti glukoze, enak občutek varnosti in olajšanja pa zagotavlja tudi skrbnikom starejših in vsem drugim, katerih bližnji so zboleli za sladkorno boleznijo.

Aplikacija uporabnikom omogoča:

- vpogled v trenutne vrednosti glukoze s pomočjo mobilne naprave,

- trend gibanja glukoze in čas, preživet v ciljnem območju (TIR),

- zgodovino meritev glukoze s shranjevanjem podatkov za 90 dni,

- prostor za zapiske/opombe – kamor lahko zapišete prehrano, odmerek inzulina, telesno dejavnost.