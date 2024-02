Marija Ferlič, šesta stoletnica v DSO Tezno

V Sloveniji imamo po zadnjih podatkih statističnega urada iz julija lani 371 ljudi, ki so dopolnili sto ali več let, od tega 311 žensk. In danes se jim je pridružila tudi Marija Ferlič, ki živi v Domu starejših občanov Tezno v Mariboru, takšen jubilej pa so seveda primerno proslavili. V tem domu se sicer lahko pohvalijo, da imajo zdaj že šest dam starih sto in več let.