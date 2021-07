V Sloveniji minimalna presežna umrljivost med prvim valom epidemije

Države po svetu nimajo natančne predstave o neposrednem in posrednem bremenu umrljivosti zaradi covida-19, zato je Medicinska fakulteta univerze v Nikoziji s svojimi raziskovalni sodelavci razvila neke vrste svetovni projekt konzorcij Covid-19 Mortality (C-MOR), ki je združil države iz različnih koncev sveta in se osredotočil na merjenje presežne umrljivosti v 22 državah po vsem svetu, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

"Ker nove in ponavljajoče nalezljive bolezni postajajo čedalje bolj pogoste, naši rezultati prinašajo dragocena spoznanja o vplivih epidemij na prebivalstvo in tudi vpogled v to, kaj je mogoče storiti za ublažitev tega vpliva," je poudarila Christiana Demetriou, glavna raziskovalka v konzorciju.