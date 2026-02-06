V Sloveniji na obisku ministri arabskih držav, gosti jih Fajonova

Tanja Fajon bo danes gostila kolege iz več arabskih držav - Slovenijo bodo obiskali jordanski zunanji minister Ajman Safadi, zunanji minister Bahrajna Abdulatif bin Rašid al Zajani, egiptovski zunanji minister Badr Abdelati, državni minister za zunanje zadeve Katarja Soltan bin Sad al Murajki in zunanji minister Savdske Arabije, princ Fajsal bin Farhan al Saud.

Dopoldan bodo ministri zasedali na Brdu pri Kranju, nato jih bo na delovnem kosilu v Vili Podrožnik sprejel premier Golob. V njegovem kabinetu so napovedali, da bodo v središču pogovorov razmere v Palestini, zlasti humanitarne, ter razvoj dogodkov v Iranu - tudi v luči današnjih pogajanj z ZDA v Omanu.

Popoldan bo v hotelu Plaza v Ljubljani potekala še panelna razprava o miru v širši regiji Bližnjega vzhoda, so napovedali na zunanjem ministrstvu.

Slovenija je v zadnjem času - tudi kot članica Varnostnega sveta Združenih narodov v letih 2024 in 2025 - aktivno podpirala prizadevanja za mir v Gazi in na Bližnjem vzhodu. Večkrat je obsodila izraelsko ofenzivo v Gazi, ki se je s krhkim dogovorom o premirju po dveh letih končala oktobra lani, okupacijo Zahodnega brega in druge kršitve mednarodnega prava.

Kljub dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi redno prihaja do kršitev. Od začetka prekinitve ognja je bilo v Gazi ubitih več kot 500 Palestincev.

Nadaljuje se tudi uresničevanje določil načrta za mir, ki ga je oktobra lani predstavil predsednik ZDA Donald Trump, vendar napreduje počasi in z zamiki.