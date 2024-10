V Sloveniji na Pokopaliških ulicah, poteh in cestah prebiva 1533 ljudi

Dodali so tudi podatke o umrlih. V lanskem letu je umrlo 10.945 moških in 10.595 žensk, skupno 21.540 prebivalcev. To je bilo štiri odstotke manj kot v letu 2022 in deset odstotkov manj kot v pandemičnem letu 2020, so zapisali na spletni strani Statističnega urada RS (Surs).

Na ravni Slovenije je umrlo 10,2 na 1000 prebivalcev, na ravni statističnih regij pa največ v pomurski (12,3) in najmanj v osrednjeslovenski regiji (8,7) na 1000 prebivalcev. Umrli moški so bili stari povprečno 75,2 leta, umrle ženske 82,6 leta. Največ moških je sicer umrlo pri starosti 83 let, največ žensk pa pri 89 letih.