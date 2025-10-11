'V Sloveniji našla ljubezen in ... žolco'

Bi bili pripravljeni zaradi ljubezni pustiti za seboj življenje, kot ga poznate, in se preseliti več tisoč kilometrov stran - v državo, s katero pred tem skoraj niste imeli stika? To je zgodba 38-letne Rusinje Ksenie Juvan, ki jo je pred desetletjem ljubezen pripeljala v Slovenijo, danes ima uspešno kariero na področju digitalnega marketinga, obenem pa je avtorica bloga Ksenia in Slovenia, ki je bil pred dvema letoma razglašen za enega najboljših blogov o življenju in potovanjih v deželi pod Alpami.

"Ti si režiser, ustvarjalec in pisec svoje zgodbe. Dobesedno lahko narediš karkoli si želiš," pravi Ksenia Juvan, ki jo je leta 2015 življenje pripeljalo v Slovenijo. Da bi sledila svojim sanjam, je študirala turizem in hotelirstvo na Nizozemskem ter si ustvarila kariero v turizmu – delala je v hotelih na Kitajskem, Tajskem in v drugih delih jugovzhodne Azije. Pred desetletjem je med potovanjem po Evropi po naključju spoznala svojega bodočega moža v Ljubljani. Z drugimi besedami, ljubezen jo je pripeljala v čudovito sLOVEnijo.

"Vsako leto sem si vzela teden dni dopusta, da smo se srečali s starši – tisto leto smo izbrali Slovenijo. Šli smo na večerjo, starša sta po njej zaspala, sama pa sem želela izvedeti, kako so ljudje v Sloveniji, kaj počnejo, kam gredo zvečer. Naložila sem si Tinder, aplikacijo za zmenke, in šla na pijačo s Slovencem." Že naslednji dan je zapustila državo, a kot pripoveduje, se je zgodila ljubezen na prvi pogled. Štirinajst dni pozneje sta se z bodočim možem srečala v Amsterdamu, nato pa skupaj odpotovala v Peru, da bi preverila, kako se ujameta ob daljšem skupnem bivanju. "Takrat sva že vedela, da to je to. Morava biti skupaj in čist na hitro sem se preselila v Slovenijo."

Slovenija ji že desetletje pomeni dom. Je mama dveh hčera, starih pet in skoraj osem let. Ob selitvi je v naši državi našla priložnost za osebno rast ter združila svoje strasti z ustvarjalnostjo in kariero v digitalnem marketingu. Tako je nastal njen potovalni blog Ksenia in Slovenia, na katerem tujcem približuje lepote in posebnosti Slovenije - edine države, ki ima ljubezen zapisano že v imenu. Sprva je objavljala v ruščini, kasneje v angleščini. "Sem se počutila precej osamljeno tukaj, kot tujki mi je bilo težko najti kaj v angleščini, kje se kaj dogaja, kam lahko greš in sem se odločila, da bom ta blog začela kot neko platformo za tujce, da lahko na njem najdejo razne informacije, se srečajo, pogovorijo, nekaj kot community blog." V vseh teh letih se je na njenem blogu nabralo že lepo število objav, hkrati pa vztrajno raste tudi skupnost njenih sledilcev - teh je danes že več kot 25.000. Vsebine so raznolike: nekatere so informativne in uporabne, druge razkrivajo zanimive statistične podatke o Sloveniji in njenih prebivalcih, spet tretje pa so lahkotne, zabavne in spodbudijo k razmisleku. Tako je denimo v eni od objav zapisala stvari, ki jih nikoli ne želite reči Slovencem: "Mislil sem, da bo vse veliko cenejše. Ali je angleščina glavni jezik v Sloveniji? Ali ni vaša hrana enaka italijanski? Zakaj nimate nobenih svetovno znanih znamenitosti? Slovenija je enaka kot preostanek Balkana? Ste tukaj vsi v sorodu? Slovenija je le postanek za turiste na poti na Hrvaško."

V vseh teh letih se je na njenem blogu nabralo že lepo število objav, hkrati pa vztrajno raste tudi skupnost njenih sledilcev - teh je danes že več kot 25.000. Vsebine so raznolike: nekatere so informativne in uporabne, druge razkrivajo zanimive statistične podatke o Sloveniji in njenih prebivalcih, spet tretje pa so lahkotne, zabavne in spodbudijo k razmisleku. "Stojim pred parlamentom v Sloveniji, je edina parlamentarna stavba na svetu, ki ima na svojem vhodu upodobljenih toliko človeških reproduktivnih organov. Povejte mi v komentarjih - se vam zdi primerno, da ima vladna stavba takšen videz? Ali menite, da to kakorkoli vpliva na odločitve, ki se v njej sprejemajo za državo? Ruska kultura je precej bolj konservativna kot je slovenska kultura. Ne vidiš, ne srečaš toliko kipov, ki bi bili nagi kot tukaj ali recimo v Evropi na splošno. (smeh) Ampak mislim, da za parlament to ni toliko primerno. (smeh)" Slovence, naše običaje in kulturo je dodobra spoznala, a jo še vedno preseneča, koliko novega lahko odkrije v tako majhni, skoraj žepni državi. Tri leta po začetku rusko-ukrajinske vojne Ksenia opaža, da ljudje do Rusov niso več tako negativno nastrojeni kot na začetku. Z rojaki, ki so prav tako našli svoj dom v Sloveniji, ostajajo v rednih stikih in se občasno tudi osebno srečujejo. "Mi je res žal, kaj se dogaja in razumem, da to ni neko kreganje med ljudmi, to je res neka politika in moram rečt, da sem vesela, da živim tukaj. Vsak dan sem hvaležna, da imam mirno nebo nad seboj, da moji otroci lahko gredo v šolo in jima ni treba razmišljati o vojni, ker to je res grdo in nepotrebno v našem stoletju."

