V Sloveniji našli gnezda invazivnega orientalskega sršena

Ljubljana , 08. 09. 2025 11.14

A.K.
Čebelarska zveza Slovenije opozarja, da so v Sloveniji letos našli gnezda invazivnega orientalskega sršena. Gostili so vodilnega strokovnjaka za preučevanje azijskega in orientalskega sršena, ki je pozval k čimprejšnjemu zatiranju. Čeprav so doslej strokovnjaki opozarjali predvsem na nevarnost azijskega sršena, je strokovnjak opozoril, da se moramo v podobnem obsegu bati tudi orientalskega, za katerega so doslej mislili, da je manj nevaren.

Azijski sršen, ki so se ga strokovnjaki bali doslej, v Evropi povzroča ogromne težave in izgube predvsem v kmetijstvu, v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. V državah, kjer jim je kontrola nad njim popolnoma ušla izpod nadzora, pa škodo beležijo tudi v gospodarstvu, turizmu. V Španiji beležijo velike zdravstvene težave zaradi anafilaktičnih šokov in tudi že smrti zaradi pikov teh žuželk.  

V petek so na Čebelarski zvezi Slovenije gostili dr. Aleksandrosa Papahristoforuja iz Grčije. Prihaja iz Univerze Tesalija, kjer je docent in direktor laboratorija za čebelarstvo. Je eden od vodilnih strokovnjakov na področju preučevanja azijskega sršena (Vespa velutina) in orientalskega sršena (Vespa orientalis). Več kot 10 let je deloval v Nacionalnem centru za znanstvena raziskovanja v Franciji na področju azijskega sršena (Vespa velutina), zato mu izkušenj s tega področja ne primanjkuje, pojasnjujejo na ČZS.

Orientalski sršen je podobna grožnja kot azijski

Dr. Papahristoforu je opozoril, da se moramo v podobnem obsegu bati tudi drugega tujerodnega sršena, orientalskega sršena, za katerega so do sedaj mislili, da je manj nevaren in invaziven na našem območju. Omenjeni sršen sicer razvije gnezda, ki so po obsegu podobna avtohtonemu evropskemu sršenu (Vespa crabro), so manjša, vendar se v enem letu lahko uspešno razvije več matic, kar posledično pomeni več gnezd v prihodnjem letu, kot to poznamo pri domači vrsti sršena. Pik omenjenega sršena je zelo boleč, saj je na drugem mestu strupenosti med sršeni takoj za orjaškim sršenom (Vespa mandarinia), je pojasnil.

Orientalski sršen
Orientalski sršen FOTO: Shutterstock

Podnebne spremembe so nam prinesle milejše zime in posamezne osebke tega sršena že zadnji dve leti opažamo na območju Primorske. Do letošnjega leta pri nas nismo zabeležili gnezd in nismo pričakovali večjih težav zaradi prisotnosti te tujerodne vrste pri nas, pojasnjujejo na Čebelarski zvezi. Odziv dr. Papahristoforuja pa je bil popolnoma drugačen. Ob omembi, da sršena te vrste pri nas že opažamo, je izrazil zaskrbljenost in pozval k takojšnjemu ukrepanju in zatiranju gnezd tega sršena.

V kratkem času našel pet gnezd

 Celo sam je preveril stanje na območju starega dela Kopra in v kratkem času našel kar pet gnezd orientalskega sršena in več delavk, med katerimi so bile tudi mlade matice, ki bodo aktivne v prihodnjem letu, in en samec, ki jih je našel le v starem delu Kopra. Glede na videno ocenjuje, da je sedaj v tem delu Kopra vsaj že od 25 do 30 aktivnih gnezd, koliko jih je na ostalem priobalnem pasu Primorske, težko oceni, vendar jih je zagotovo že veliko. Omenil je, da je to šele začetek in zato hudega pritiska na kmetijstvo in ostale panoge še ne beležimo, in ko ga bomo, bo že prepozno. Zato bodo na terenu situacijo pregledali tudi na ČZS in o stanju obvestili vse pristojne.

