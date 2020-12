V Sloveniji ni pričakovati hujših posledic potresa: možne razpoke na hišah

Kot je ocenil Andrej Gosar, je sicer za podatke o škodi in vplivu na stavbe na področju Slovenije še prezgodaj. Je pa napovedal, da bo popotresnih sunkov še veliko in bodo trajali še dneve.

"Intenziteto današnjega potresa sicer ocenjujejo na VIII-IX EMS-98. To pomeni, da je pričakovati veliko škodo na objektih, kot tudi potrjujejo prvi posnetki z nadžariščnega območja," so v Agenciji RS za okolje (Arso) zapisali na Twitterju.

"Med potresom ne tecite iz stavbe! Ne uporabljajte dvigala ali stopnic in ne skačite skozi okna," so zapisali. Priporočajo tudi, da si zaščitite glavo.

Na območju Slovenije sta bila podobna silovita potresa 6. maja 1976 zvečer v Posočju in 12. aprila 1998 v zgornjem Posočju. Prvega so čutili prebivalci v polmeru okoli 570 kilometrov, vse do Švice, južne Nemčije in Poljske, Češke in Madžarske, najhujšo škodo pa je na Slovenskem povzročil v Breginjskem kotu, Kobaridu in Tolminu, kjer je ponekod kar 80 odstotkov prebivalcev ostalo brez strehe nad glavo. Drugi pa velja za enega najsilovitejših potresov 20. stoletja z žariščem na ozemlju Slovenije. Njegova magnituda je bila 5,6, največji učinki pa so dosegli od VII. do VIII. stopnjo po EMS, so navedli na Arsu.

Kako ravnati ob potresu?

Slovenija sicer leži na potresno nevarnem območju, zato moramo biti prebivalci podučeni o tem, kako ravnati med potresom in po njem, na spletni strani navaja uprava za zaščito in reševanje.

Najboljšo zaščito pred potresom sicer omogoča stavba, ki je bila zgrajena in kasneje vzdrževana po načelih potresno odporne gradnje. Pomembno je, da vsako gospodinjstvo določi varna mesta, kamor se ljudje med potresom lahko zatečejo. Gre za mesta pod trdnimi mizami, med podboji vrat in ob notranjih nosilnih stenah.

Med potresom se je pomembno izogibati zunanjim in predelnim stenam, dimnikom in opekam, večjim steklenim površinam, velikim omaram in mestom, od koder lahko padejo stropna razsvetljava in težki predmeti.

Če se med potresom nahajate na prostem, se morate izogibati stavbam, zidovom, drevesom, telefonski in električni napeljavi, ulični razsvetljavi, prometni signalizaciji, daljnovodom, nadvozom, podvozom, mostovom in predorom, rečnim brežinam in obalam.

Za varnost med potresom lahko doma med drugim poskrbite tudi tako, da omare pritrdite na steno, velike in težke predmete postavite na nižje police, postelje pa umaknete od oken, predelnih sten in visokega pohištva.