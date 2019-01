Nič več brezplačnih plastičnih vrečk

Če so jih naše babice celo prale, da so jih lahko znova uporabile, so zdaj postale odvečna stvar. Plastičnih vrečk je toliko, da močno obremenjujejo okolje, škodijo praktično vsem organizmom na Zemlji, posledično tudi nam. Brezplačnih od novega leta na blagajnah v Sloveniji ni več, ker želi EU do konca leta 2019 znižati njihovo porabo na 90 vrečk na prebivalca.