V Sloveniji odkrili pojav ptičje gripe pri labodu

Kot so v upravi zapisali na svoji spletni strani, je aviarna influenca, znana kot ptičja gripa, zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se prenaša s stiki zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi. Bolezen se širi tudi s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Človek lahko širi virus s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi.

V upravi so zato rejce pozvali, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo. Pomembno je tudi, da rejci pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru kakršnihkoli sprememb, kot so pogini, padec nesnosti, neješčnost, spremembe v obnašanju živali, nemudoma o tem obvestijo veterinarja, so navedli.

V ponedeljek je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije rejce opozorila, da so pojav aviarne influence zabeležili na Hrvaškem. Odkrili so jo na farmi s 65.000 purani v občini Novigrad Podravski. Predvidevajo, da gre za visoko patogeni podtip H5N8, ki se od oktobra pojavlja v Evropi. Bolezen je bila do sedaj potrjena pri perutnini oziroma pticah v ujetništvu na Nizozemskem, v Nemčiji, Veliki Britaniji, na Danskem, v Franciji in na Švedskem.