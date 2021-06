V Sloveniji odslej na voljo zdravilo za napredovalega raka dojk

Alpelizib je prvo in edino zdravilo, posebej odobreno za ljudi z napredovalim rakom dojk, katerih tumorji vsebujejo mutacijo PIK3CA, ki spodbuja rast tumorja in je povezana s slabim odzivom na zdravljenje. Kot so sporočili iz Novartisa, poznavanje statusa PIK3CA zdravnikom omogoča, da bolje pripravijo osebni načrt zdravljenja za bolnike. Bolniki z napredovalim rakom dojk so lahko izbrani za zdravljenje z alpelizibom na podlagi prisotnosti mutacije PIK3CA v vzorcih tumorjev.