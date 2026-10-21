V Sloveniji okoli 2500 filipinskih delavcev: 'Nujna je sistemska zaščita žrtev'

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić, so skupaj z društvom Filipincev zagnali projekt Nezakonito zaposlovanje in pomoč g. Marilag, ki je podprt s sredstvi programa CSF v Sloveniji 2021-2028.

Projekt so zasnovali ob primeru filipinske delavke, z namenom zaščite njene identitete imenovane z izmišljenim imenom gospa Marilag, ki je v začetku lanskega leta zakonito prišla s Filipinov na Madžarsko, kjer je več kot leto dni zakonito živela in delala v proizvodnji zobne paste. Zaradi slabih delovnih pogojev in nizke plače je začela iskati drugo zaposlitev, pri tem pa se je povezala z madžarsko kadrovsko agencijo, ki naj bi ji uredila zakonito delo v Sloveniji.

Potem ko ji je agent zagotovil, da bodo vsi potrebni dokumenti pravočasno urejeni in da lahko nastopi novo delovno razmerje pri delodajalcu v Sloveniji, je podpisala dokumentacijo in se prezaposlila. Ker pa se je postopek izdaje dokumentov vlekel, je posumila, da je nekaj narobe. V Sloveniji je zato začela iskati novo službo, na slovenski upravni enoti pa s tem namenom tudi sama vložila vlogo za novo dovoljenje.

Tam so jo nato pozvali k oddaji prstnih odtisov na slovenskem veleposlaništvu na Madžarskem, ko se je vračala z Madžarske v Slovenijo, pa je bilo na mejni kontroli ugotovljeno, da so ji madžarski organi v času, ko je bivala in delala v Sloveniji, brez njene vednosti razveljavili dovoljenje in ji izdali odločbo o vrnitvi na Filipine. Slovenska policija ji je posledično izrekla globo v višini 1200 evrov in jo seznanila, da je v Sloveniji nezakonito.

"Gospa Marilag se je v nezakonitem položaju znašla, ker je bila zavedena tako s strani agenta kot s strani delodajalca. Sama je ves čas ravnala v dobri veri, da v Sloveniji biva in dela zakonito. Ne po svoji krivdi je postala 'nezakonita', zaradi česar se zdaj ne more zakonito zaposliti, njeni prihranki eksponentno pojenjajo, njena prihodnost pa ostaja popolnoma negotova," je primer popisal Lukić.

Po njegovih besedah gre za enega v vrsti mnogih primerov, ko se tuji delavci zaradi ravnanja agencije in delodajalcev znajdejo v nezakonitem položaju.

Primer Marilag tako odpira problematiko uporabe 50. člena zakona o tujcih, ki žrtvam nezakonitega zaposlovanja omogoča izdajo dovoljenja za zadrževanje, da torej ostanejo v Sloveniji, če so pripravljeni sodelovati v kazenskem postopku zoper storilce. Četudi namreč ta mehanizem obstaja že od leta 2011, v praksi praktično ni uporabljen, kar kaže, da je "hudo problematičen" in ga je treba ustrezno popraviti, je prepričan vodja Delavske svetovalnice.