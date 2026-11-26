Kot so danes sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, jih je Nacionalni veterinarski inštitut obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco tipa A, podtipa H5N1, pri dveh poginjenih labodih grbcih, najdenih v občini Markovci. Gre za prvi potrjeni primer v Sloveniji po letošnjem marcu.

Uprava rejce zato poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov. Perutnino in ptice v ujetništvu naj gojijo na prostem tako, da živali zaščitijo pred stikom z divjimi pticami, ali pa jih oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih.

Na vodnih zajetjih na prostem, do katerih dostopajo rejne živali, naj preprečijo dostop divjim vodnim pticam. Vodo za napajanje iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, naj pred uporabo obdelajo s postopki za inaktivacijo virusov aviarne influence, kot so na primer prekuhavanje, uporaba filtrov, razkuževanje z UV-žarki ali uporaba kemijskih substanc, kot je klor.

Rejci naj poleg tega nepooblaščenih oseb ne spuščajo v prostore, kjer je nastanjena perutnina, ter upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni pri delu s perutnino. To so med drugim namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve ter umivanje in razkuževanje rok.