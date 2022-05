V Sloveniji po izročitvi iz Španije še drugi od bratov Kadivec

Blaž Kadivec, eden od domnevnih članov slovenske celice Kavaškega klana, je po aretaciji v bližini Barcelone in nekaj tednih španskega pripora nazaj v Sloveniji. Španski organi so ga na podlagi evropskega naloga predali pred dnevi. V priporu sta tako zdaj oba brata Kadivec, Blaž in Klemen.

Mlajšega od bratov Kadivec, ki je eden od 24 obtoženih domnevnih članov balkanske kriminalne združbe, so v Kataloniji prijeli 23. marca. Takrat so na spletni strani slovenske policije objavili novico, da je španska policija v sodelovanju s slovensko kriminalistično policijo zaključila večmesečno iskanje osebe, za katero je ljubljansko okrožno sodišče razpisalo evropski nalog za prijetje in predajo. Po predaji dokumentacije in končanih postopkih za izročitev ga je špansko pravosodje pred dnevi predalo slovenskemu, so za Primorske novice potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Od tedaj je 26-letnik iz Domžal v priporu.

Klemen Kadivec, eden od obtoženih vodij slovenske veje Kavaškega klana, v priporu od 2019 Njegov brat, 31-letni Klemen, eden od obtoženih vodij slovenske veje Kavaškega klana, je v priporu že od novembra 2019, ko so ga prijeli v Ankaranu. Proti njemu in še dvema soobtoženima poteka namreč sojenje zaradi ugrabitve Danijela Božića, ki so ga policisti in kriminalisti v obsežni iskalni akciji nato našli umorjenega v gozdu pri Okroglem. Med imeni vpletenih v dogajanje se je omenjal tudi Blaž Kadivec.

icon-expand Kavački klan, hiša groze. FOTO: POP TV

Ljubljansko okrožno sodišče je zanj pripor odredilo in iskanje razpisalo lani. Ko so namreč maja kriminalisti po številnih slovenskih krajih, tudi na Primorskem, opravljali hišne preiskave in iskali osumljene, domnevne člane slovenske celice klana, je bil mlajši Kadivec med tistimi, ki so pravočasno zapustili domovino.