V Sloveniji je lani pod pragom revščine živelo 254.000 ljudi

O tem, da je s socialno državo, ki je tudi ustavna obveznost Slovenije, nekaj hudo narobe, poleg zdravstva priča tudi sveže poročilo računskega sodišča o uspešnosti zmanjševanja revščine pri nas. Pod pragom revščine – leta 2020 je bil postavljen pri 739 evrih na mesec – je lani živelo kar 254.000 ljudi. In to je samo eden izmed podatkov, ki bi pri najvišjih državnikih morali vklopiti vse alarme. Telefoni humanitarnih organizacij vsakodnevno pregorevajo, humanitarni delavci pa so prepuščeni samim sebi, saj tvornega sodelovanja z državo ni, opozarjajo. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel medtem svari, da si Slovenija kot socialna država takih številk ne bi smela privoščiti.