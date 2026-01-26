V Sloveniji porast primerov malarije

V lanskem letu je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) obravnaval devet primerov malarije, in sicer pri osebah, ki so potovale v ali prihajale iz držav Gabon, Gana, Sierra Leone, Zanzibar (Tanzanija), Etiopija in Nigerija, so objavili na spletni strani.
Poudarjajo, da antimalariki preprečijo večino primerov okužbe in pomembno zmanjšajo tveganje za težji potek bolezni. Izbor ustreznega zdravila mora biti vedno individualno prilagojen posamezniku in destinaciji, zato potnikom priporočajo, da se pravočasno posvetujejo z zdravnikom ali ambulanto za potnike.
Posebej ogrožene skupine za težji potek malarije so otroci, nosečnice, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Zanje je še posebej pomembno dosledno upoštevanje kemoprofilakse, torej preventivnega jemanja antimalaričnih zdravil.
Pred potovanjem na območja, kjer je malarija prisotna, na NIJZ priporočajo uporabo antimalarične zaščite, dosledno zaščito pred piki komarjev, kot so repelenti, primerna oblačila in mreže proti komarjem ter posvet v ambulantah za potovalno medicino pred potovanjem.
Nasvete o antimalarični zaščiti in drugih preventivnih ukrepih lahko posamezniki pridobijo v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ.
Malarija je resna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo paraziti rodu Plasmodium. Najbolj nevarna je malarija, ki jo povzroča Plasmodium falciparum, prisoten predvsem v subsaharski Afriki, saj lahko pri določenem deležu okuženih povzroči resne zaplete, ki so včasih smrtni.
Na človeka se prenaša s pikom okuženega komarja. Malarija se najpogosteje pojavi od približno enega do štirih tednov po vrnitvi s potovanja v območja z malarijo in se kaže z nenadno visoko vročino v ponavljajočih se napadih, mrzlico in močnim potenjem, izrazito utrujenostjo ter bolečinami v mišicah.
Kemoprofilaksa pri malariji pomeni preventivno jemanje antimalaričnih zdravil pred, med in po potovanju v območja, kjer je malarija endemična. Cilj kemoprofilakse je preprečiti okužbo s paraziti Plasmodium ali zmanjšati tveganje za razvoj resne oblike bolezni, če do okužbe vseeno pride. Izbor zdravila je odvisen od območja potovanja, saj se paraziti v različnih regijah lahko razlikujejo po odpornosti na posamezna zdravila.
Simptomi malarije se običajno pojavijo od enega do štirih tednov po vrnitvi s potovanja v endemično območje, lahko pa se pojavijo tudi kasneje. Najbolj značilni so nenadni napadi visoke vročine, ki jih spremljajo mrzlica in močno potenje. Pogosti so tudi izrazita utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter slabost ali bruhanje. V nekaterih primerih se lahko pojavijo tudi driska ali zlatenica.
