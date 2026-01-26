Naslovnica
Slovenija

V Sloveniji porast primerov malarije

Ljubljana, 26. 01. 2026 14.10 pred 2 urama 2 min branja 19

Avtor:
STA
Malarija, samica komarja Anopheles

NIJZ v zadnjem obdobju zaznava povečan sprejem bolnikov z malarijo, predvsem pri osebah, ki so se vrnile iz tropskih in subtropskih območij, zlasti iz Zanzibarja. Letos so prejeli štiri prijave malarije, v celotnem letu 2025 pa devet. Poudarjajo, da je na potovanju nujna zaščita pred piki komarjev in preventivno jemanje antimalaričnih zdravil.

V lanskem letu je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) obravnaval devet primerov malarije, in sicer pri osebah, ki so potovale v ali prihajale iz držav Gabon, Gana, Sierra Leone, Zanzibar (Tanzanija), Etiopija in Nigerija, so objavili na spletni strani.

Poudarjajo, da antimalariki preprečijo večino primerov okužbe in pomembno zmanjšajo tveganje za težji potek bolezni. Izbor ustreznega zdravila mora biti vedno individualno prilagojen posamezniku in destinaciji, zato potnikom priporočajo, da se pravočasno posvetujejo z zdravnikom ali ambulanto za potnike.

Več v oddaji 24UR ob 19. uri.

Posebej ogrožene skupine za težji potek malarije so otroci, nosečnice, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Zanje je še posebej pomembno dosledno upoštevanje kemoprofilakse, torej preventivnega jemanja antimalaričnih zdravil.

Pred potovanjem na območja, kjer je malarija prisotna, na NIJZ priporočajo uporabo antimalarične zaščite, dosledno zaščito pred piki komarjev, kot so repelenti, primerna oblačila in mreže proti komarjem ter posvet v ambulantah za potovalno medicino pred potovanjem.

Preberi še Denga, činkunguja, malarija pri nas: popotniki lahko okužijo komarja

Nasvete o antimalarični zaščiti in drugih preventivnih ukrepih lahko posamezniki pridobijo v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ.

Malarija je resna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo paraziti rodu Plasmodium. Najbolj nevarna je malarija, ki jo povzroča Plasmodium falciparum, prisoten predvsem v subsaharski Afriki, saj lahko pri določenem deležu okuženih povzroči resne zaplete, ki so včasih smrtni.

Na človeka se prenaša s pikom okuženega komarja. Malarija se najpogosteje pojavi od približno enega do štirih tednov po vrnitvi s potovanja v območja z malarijo in se kaže z nenadno visoko vročino v ponavljajočih se napadih, mrzlico in močnim potenjem, izrazito utrujenostjo ter bolečinami v mišicah.

Razlagalnik

Malarija je resna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo paraziti iz rodu Plasmodium. Ti paraziti se na človeka prenašajo izključno preko ugriza okuženega samičkom komarja iz rodu Anopheles. Ko okužen komar ugrizne človeka, v njegovo kri vnesemo parazite, ki nato potujejo v jetra, kjer se razmnožujejo, nato pa napadejo rdeče krvne celice, kar povzroči simptome bolezni.

Kemoprofilaksa pri malariji pomeni preventivno jemanje antimalaričnih zdravil pred, med in po potovanju v območja, kjer je malarija endemična. Cilj kemoprofilakse je preprečiti okužbo s paraziti Plasmodium ali zmanjšati tveganje za razvoj resne oblike bolezni, če do okužbe vseeno pride. Izbor zdravila je odvisen od območja potovanja, saj se paraziti v različnih regijah lahko razlikujejo po odpornosti na posamezna zdravila.

Simptomi malarije se običajno pojavijo od enega do štirih tednov po vrnitvi s potovanja v endemično območje, lahko pa se pojavijo tudi kasneje. Najbolj značilni so nenadni napadi visoke vročine, ki jih spremljajo mrzlica in močno potenje. Pogosti so tudi izrazita utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter slabost ali bruhanje. V nekaterih primerih se lahko pojavijo tudi driska ali zlatenica.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
malarija nijz slovenija

Turški nizkocenovec bo Ljubljano in Istanbul povezoval trikrat tedensko

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
26. 01. 2026 16.21
Zakaj kar tam ne ostanejo, v rksotiki, da nam ne uvažajo vso vrstno holazen .. !!!
Odgovori
0 0
Desno
26. 01. 2026 16.20
Kakšna malarija zima je
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
26. 01. 2026 16.07
Aja sredi zime?
Odgovori
+0
2 2
LeviTUMOR
26. 01. 2026 16.07
BRAVO VLADA! Se en vas uspeh na podrocju strupene multikulture! Komaj čakam da 22 obkrožim SDS! Tok kakor sem vas sit, nevem če sem bil že koga.
Odgovori
+1
6 5
Desno
26. 01. 2026 16.21
Jaz tudi.. 7 glasov naše družine gre sds
Odgovori
0 0
Watcherman
26. 01. 2026 16.06
Boste spet pisali o čipih v cepivih,ki sploh niso tako mikro majhni in niti ne morejo skozi iglo phahahahahahahahahahahahahahahaha?.Lp
Odgovori
+0
2 2
marmilan
26. 01. 2026 16.06
ta nijz pod nujno ukiniti in ven iz te svetovne zdravstvene organizacije, pod nujno, tu so samo zaslužkarji, ki jih financira farmakomafija
Odgovori
+5
7 2
Vlahek
26. 01. 2026 16.02
Glavno da se za svobodnim romom nič ne piše hahahah
Odgovori
+3
5 2
aljoteam
26. 01. 2026 16.21
Dolgočasni ste že s temi romi.......
Odgovori
0 0
Vlahek
26. 01. 2026 16.01
Hahahahs cez 3dni bompa novoca da se cepite gagagagag
Odgovori
+1
4 3
Watcherman
26. 01. 2026 16.04
In zakaj se ne bi,če bi bilo potrebno in koristno kaj tebi ni jasno model?????
Odgovori
-1
2 3
Perrun
26. 01. 2026 16.01
Lol, Slovenci pa menda je ne verjamejo v cepljenje. Kaj ne veste do so to samo zlobni lobiji, ki želijo uničiti naša življenja....
Odgovori
+0
2 2
bor99
26. 01. 2026 15.56
naslov pa tak kot da je malarija pri naših komarjih. obup.
Odgovori
+5
5 0
marmilan
26. 01. 2026 16.07
se ve kdo to piše in zakaj, ker so hlapci kavbojev in farmacije.
Odgovori
+3
3 0
Orisei1
26. 01. 2026 15.15
To je to k se hodijo pori.v.at z eksoti pa potem bolezni nosijo nazaj.🥴
Odgovori
+10
10 0
Jon Bacek
26. 01. 2026 15.42
Asta in Tanja pa že nista takšni.
Odgovori
+2
3 1
mario7
26. 01. 2026 15.56
Kaj pa jela?
Odgovori
0 0
Verus
26. 01. 2026 14.57
Malarija, gobavost ... evropa cveti
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
