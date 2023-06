V Sloveniji bodo postavili 52 bankomatov za slepe in slabovidne

Tehnologija tako hitro napreduje, da včasih nehote del ljudi pusti za seboj. In tako imajo nekateri tudi pri najbolj vsakdanjih opravkih lahko težave. Slepi in slabovidni na primer pravijo, da so sodobni bankomati zanje težje uporabni. V dogovoru z Novo Ljubljansko banko bodo zdaj to spremenili. V Ljubljani so predstavili bankomat, na katerem lahko slepi sami dvignejo denar in preverijo stanje na računu. Po vsej Sloveniji bodo postavili 52 takšnih bankomatov, se pa zavedajo, da nekaterih težav ne bo rešila le tehnologija.