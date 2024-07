V Sloveniji potrdili najdbo škodljivega japonskega hrošča

Japonski hrošč v EU spada v skupino 20 najpomembnejših karantenskih škodljivih organizmov. Objeda listje, cvetove ali plodove vinske trte, koruze, češnje, breskve, nektarine, jablane, leske, aktinidije, fižola, soje, javorja, bresta, lipe, divjega kostanja in številnih drugih rastlin. Ličinke so v zemlji, kjer delajo škodo z objedanjem predvsem na koreninah travne ruše, so danes sporočili iz uprave za varno hrano.

Japonskega hrošča so našli v feromonski pasti na avtocestnem počivališču Lukovica, kamor je verjetno prišel z vozilom z območja v severni Italiji. Razširjen je v Piemontu in Lombardiji v Italiji ter v kantonu Ticino v Švici. Od tam se s pomočjo vozil, kot so kamioni, osebni avtomobili, vlaki ali letala, prenaša na druga območja. Posamezne hrošče so že večkrat našli v feromonskih pasteh tudi drugod po Italiji, v Švici in Nemčiji, so navedli.