V Sloveniji potrjenih sedem primerov ptičje gripe

Primere labodov, okuženih s ptičjo gripo, so odkrili na Pragerskem, v občini Hoče-Slivnica, v Slovenski Bistrici in Novem mestu. Primer pri domači perutnini pa so potrdili v občini Slovenska Bistrica.

"Ukrep zapore perutnine velja za vso državo, ne glede na lokacijo, na kateri najdemo pozitivne divje ptice," so ob tem spomnili v upravi za varno hrano. "Pomembno je, da se zavedamo, da je bolezen pri divjih pticah prisotna, in preprečimo stik z domačo perutnino," so dodali.

Spomnili so tudi, da sta prepovedana krmljenje divjih ptic in stik z njimi. Tudi s tem ukrepom lahko namreč preprečimo prenos virusa v domačo rejo.

Primer ptičje gripe pri domači perutnini so sicer odkrili na gospodarstvu, na katerem je bilo 50 kokoši, 11 gosi in 29 rac. Te živali so bile neškodljivo odstranjene, je za STA ta teden povedala vodja sektorja za zdravje in dobrobit živali, Breda Hrovatin.