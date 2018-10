V Sloveniji praznujemo dan reformacije

V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, praznik in dela prost dan, ki obuja spomin na versko, politično in kulturno gibanje v 16. stoletju. Slovenci hkrati obeležujemo tudi rojstvo slovenskega knjižnega jezika in se spominjamo Trubarja. Po torkovi osrednji proslavi sledi nekaj prireditev, v evangeličanskih cerkvah praznična bogoslužja.

V evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani bo ob 16. uri osrednje bogoslužje, ki se ga bosta med drugim udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, na Trubarjevi domačiji v vasi Rašica pa bo zvečer prireditev, na kateri bo slavnostni govornik zgodovinar Janez Weiss. V Sloveniji je dan reformacije praznik od leta 1992. V prestolnici bo vrata odprl grad Fužine, ki ga je v 16. stoletju sezidala rodbina Khisl, glavna podpornica protestantizma na Slovenskem, v njem pa so se zbirali slovenski protestantski pisci, kot so Primož Trubar, Adam Bohorič, Jurij Dalmatin. Reformacija je Slovencem prinesla prvo knjigo v slovenskem jeziku in s tem knjižni jezik, zato ima državni praznik izreden pomen za Slovence. FOTO: Kanal A Dan reformacije so v torek počastili na osrednji državni proslavi na Ravnah na Koroškem, prejšnji petek pa tudi v Murski Soboti. Reformacija kot versko, kulturno in politično gibanje se je začela 31. oktobra 1517, ko je nemški menih in profesor za biblijsko teologijo Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, v katerih je zahteval prenovo Cerkve. To je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, tudi na slovensko književnost. V tem času je nastala prva knjiga v slovenskem jeziku - Katekizem, ki jo je napisal Primož Trubar, s tem je slovenščina postala knjižni jezik.