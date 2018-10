Začenja se cepljenje proti gripi. Zdravniki ga posebej priporočajo občutljivejšim skupinam, kot so starejši, kronični bolniki, nosečnice, otroci in ljudje s prekomerno težo. Pri teh so zapleti ob bolezni pogostejši, pogosteje morajo v bolnišnico, zapleti so lahko celo usodni. In čeprav je cepljenje najbolj učinkovit način zaščite pred gripo in njenimi zapleti, je v Sloveniji precepljenost med najnižjimi v Evropski uniji.