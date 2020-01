V Sloveniji presaditve organov nadpovprečno uspešne

UKC Ljubljana praznuje 20. obletnico pridružitve organizaciji Eurotransplant, s katero vsako leto izmenja do 60 organov. Presaditve so v Sloveniji sicer nadpovprečno uspešne - imamo denimo največje število presaditev srca na 1000 prebivalcev. V centru za transplantacijsko dejavnost so lani presadili 96 organov, na čakalnem seznamu pa je trenutno 227 bolnikov.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana zaznamujejo 20. obletnico pridružitve mednarodni neprofitni organizaciji Eurotransplant. Vsako leto Slovenija z organizacijo izmenja od 50 do 60 organov, kar predstavlja 60 odstotkov vseh presaditev. V Sloveniji so presaditve nadpovprečno uspešne, so pojasnili na današnji novinarski konferenci. Organizacija Eurotransplant združuje osem držav. Na skupnem čakalnem seznamu je trenutno 13.985 bolnikov. Lani so presadili 6973 organov od 2041 umrlih darovalcev. Sistem deluje na menjavi, vsakemu bolniku iščejo najbolj primeren organ. Država dobi toliko organov, kot jih tudi posreduje v tujino.

Slovenija z Eurotransplantom letno izmenja do 60 organov. FOTO: iStock

Letos v UKC Ljubljana zaznamujejo tudi 50. obletnico prve presaditve organa, ko so leta 1970 od živega donatorja presadili ledvico. "Transplantacija organov je eden največjih dosežkov medicine 20. stoletja. Tudi danes se jemlje za strokovno in logistično najbolj kompleksno medicinsko intervencijo," je opozorila strokovna direktorica ljubljanskega UKC Jadranka Buturović Ponikvar. Ob koncu leta 2018 je v UKC zaživel tudi program presaditve pljuč. V letu 2018 so opravili dve presaditvi, leta 2019 pa deset. V Sloveniji je tako mogoča presaditev vseh organov, ki jih presajajo drugod po svetu, je poudaril vodja Centra za transplantacijsko dejavnost Ivan Kneževič. Letno običajno presadijo med 110 in 120 organov, lani so jih presadili nekaj manj. To gre pripisati novim pravilom Eurotransplanta za presaditev ledvic, je pojasnil Kneževič. Do konca januarja pričakujejo prilagoditev sistema tako, da manjše države ne bodo več v slabšem položaju. Slovenija ima največje število presaditev srca na 1000 prebivalcev Sicer je Slovenija pri presaditvah organov uspešna. "Imamo največ presaditev srca na svetu na prebivalca, celo več kot v ZDA," je razložil Kneževič. Tudi rezultati presaditev so v Sloveniji boljši kot v državah članicah Eurotransplanta. "Navajeni smo na visoke številke. Mislim, da je dobro, da vztrajamo pri teh visokih ciljih. To je vrh stroke in kaže na izjemno organiziranost organizacij. Naši rezultati vseh presaditev so boljši od povprečnih rezultatov Eurotransplanta," je ob tem še povedal vodja Centra za transplantacijsko dejavnost.

V UKC Ljubljana bodo letos praznovali dve pomembni obletnici: 20 let od priključitve Eurotransplantu in 50. obletnico prve transplantacije ledvice v letu 1970. "Slovenska posebnost je celostna obravnava bolnikov na enem mestu," so ob tem ponosni v največji slovenski bolnišnici, kjer pravijo, da paciente spremljajo tudi pred in po transplantaciji. "Mi s temi bolniki skupaj dobesedno živimo. V večjih centrih, kjer se transplantacije dogajajo po tekočem traku, tem bolnikom ne sledijo. Našim bolnikom se ponuja najvišji ekspertni nivo, kar je velika dodana vrednost, ki lahko razloži dolgoročne uspehe," je ob tem povedala strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturovič Ponikvar.