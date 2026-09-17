V Ljubljani prijeli 23-letnega Američana, osumljenega umora 15-letnice v ZDA

Walls je obtožen, da je septembra 2022 v hiši na Clear Creek Drive v Tennesseeju ustrelil 15-letno Haley Reedy. Takrat je bil star komaj 19 let.
Sprva so ga obtožili umora iz malomarnosti, pozneje pa umora druge stopnje in malomarnega ravnanja s smrtonosnim orožjem. Potem ko je plačal varščino v višini 10.000 dolarjev (8700 evrov), se Walls ni več pojavil na sodišču. Izdali so nalog za njegovo aretacijo.
Služba ameriških maršalov oziroma zvezna agencija za izvrševanje zakonodaje v ZDA je v sredo sporočila, da so Wallsa 12. septembra prijeli v Sloveniji ob tesnem sodelovanju z Interpolom. Mati pokojne najstnice je bila o aretaciji osumljenca obveščena v torek. Pri identifikaciji osumljenca naj bi bila poleg potnega lista ključna prepoznava tetovaže vrtnice na desni roki, navaja portal The Tennessean.
V Sloveniji se je predstavljal z drugim imenom
Pobegnil je v Slovenijo, kjer naj bi se predstavljal kot Colt, ki prihaja iz Kanade.
Ameriškemu portalu se je javila tudi oseba iz Ljubljane, ki se je z Wallsom med bivanjem v Sloveniji spoprijatelila. Pozneje je prav ta oseba, ki svoje identitete zaradi strahu ni želela razkriti, policiji in FBI-ju posredovala fotografije in videoposnetke Wallsa, na katerih je videti tudi njegova tetovaža.
Walls je osebi iz Ljubljane postal sumljiv, potem ko je o smrti 15-letnice in iskanju storilca prebrala objavo na Facebooku. Američana naj bi prijeli v enem od ljubljanskih lokalov, je za The Tennessean zatrdil slovenski vir.
Mama pokojne deklice je povedala, da je ob novici, da so osumljenca prijeli, začutila olajšanje, a da je hkrati izjemno razočarana, ker so ga izpustili po plačilu varščine, in nad dejstvom, da se sojenje vleče že več let.
Za podrobnosti aretacije smo vprašanja poslali na Generalno policijsko upravo, odgovore še čakamo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.