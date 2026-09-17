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Slovenija

V Ljubljani prijeli 23-letnega Američana, osumljenega umora 15-letnice v ZDA

Ljubljana, 17. 09. 2026 12.38 pred 49 minutami 2 min branja 29

Avtor:
N.L.
Američan, osumljen umora

V Ljubljani so prijeli 23-letnega Američana Setha Wallsa, ki so ga v ZDA iskali v povezavi z umorom 15-letne deklice izpred štirih let. Ameriški mediji poročajo, da so identiteto potrdili s pomočjo prstnih odtisov, ki jih je imel Interpol. Walls v ljubljanskem priporu čaka na izročitev v Tennessee. Informacije o osumljencu naj bi Policiji posredovala oseba iz Ljubljane, ki se je z njim spoprijateljila, pozneje pa iz objave na Facebooku prepoznala, da gre za moškega, osumljenega umora.

Walls je obtožen, da je septembra 2022 v hiši na Clear Creek Drive v Tennesseeju ustrelil 15-letno Haley Reedy. Takrat je bil star komaj 19 let.

Sprva so ga obtožili umora iz malomarnosti, pozneje pa umora druge stopnje in malomarnega ravnanja s smrtonosnim orožjem. Potem ko je plačal varščino v višini 10.000 dolarjev (8700 evrov), se Walls ni več pojavil na sodišču. Izdali so nalog za njegovo aretacijo.

Služba ameriških maršalov oziroma zvezna agencija za izvrševanje zakonodaje v ZDA je v sredo sporočila, da so Wallsa 12. septembra prijeli v Sloveniji ob tesnem sodelovanju z Interpolom. Mati pokojne najstnice je bila o aretaciji osumljenca obveščena v torek. Pri identifikaciji osumljenca naj bi bila poleg potnega lista ključna prepoznava tetovaže vrtnice na desni roki, navaja portal The Tennessean.

V Sloveniji se je predstavljal z drugim imenom

Pobegnil je v Slovenijo, kjer naj bi se predstavljal kot Colt, ki prihaja iz Kanade.

Ameriškemu portalu se je javila tudi oseba iz Ljubljane, ki se je z Wallsom med bivanjem v Sloveniji spoprijatelila. Pozneje je prav ta oseba, ki svoje identitete zaradi strahu ni želela razkriti, policiji in FBI-ju posredovala fotografije in videoposnetke Wallsa, na katerih je videti tudi njegova tetovaža.

Walls je osebi iz Ljubljane postal sumljiv, potem ko je o smrti 15-letnice in iskanju storilca prebrala objavo na Facebooku. Američana naj bi prijeli v enem od ljubljanskih lokalov, je za The Tennessean zatrdil slovenski vir.

Mama pokojne deklice je povedala, da je ob novici, da so osumljenca prijeli, začutila olajšanje, a da je hkrati izjemno razočarana, ker so ga izpustili po plačilu varščine, in nad dejstvom, da se sojenje vleče že več let.

Za podrobnosti aretacije smo vprašanja poslali na Generalno policijsko upravo, odgovore še čakamo. 

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KOMENTARJI29

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
17. 09. 2026 14.00
In musarca mu bo dala slo državljanstvo!
Odgovori
0 0
Janez Porenta Ljutomer
17. 09. 2026 13.56
Koliko prebeglih teroristov imamo v sloveniji?
Odgovori
0 0
Pamir
17. 09. 2026 13.45
Janšarija raj za kriminalce.
Odgovori
-2
2 4
ptuj.si
17. 09. 2026 13.53
haha, ;) smeško si.
Odgovori
-2
0 2
elektroncek
17. 09. 2026 13.44
sem 100% da so americani povedal tocno kje je da so ga nasi prijel ..nasi niso tolk sposobn
Odgovori
+2
3 1
golika
17. 09. 2026 13.43
kak je te nas našel?
Odgovori
+3
3 0
Niko84
17. 09. 2026 13.37
Ljubi bog..lahk bi sau v Izrael, pa bi biu danes svoboden clovek🤣
Odgovori
-3
2 5
mario7
17. 09. 2026 13.36
Ta že ve da je Slovenija raj za kriminalce.
Odgovori
+1
3 2
Uporabnik1854475
17. 09. 2026 13.35
Normalno da je pobegnil.v Slovenijo, itak cel svet ve kaksno je nase pravosodje in da mu bodo tle razne iniciative in sodstvo krili hrbet
Odgovori
+8
8 0
VELIMIROVICH
17. 09. 2026 13.35
Vrjamem da je tipo neki agent ki je krsil pravila in so ga lastni odpikal, z 22leti z tujo identiteto hodit po svetu se neda ce nisi vohun ali TPS :)
Odgovori
+1
2 1
rok1211
17. 09. 2026 13.32
že faca gnila, ti pove vse o tipu
Odgovori
-1
2 3
ZIPPO
17. 09. 2026 13.32
Tudi ukrajinski heker se je skrival v Ljubljani,a mu je uspelo po objavi mednarodne tiralice uiti.
Odgovori
+0
2 2
ZIPPO
17. 09. 2026 13.30
Naša sodišča bi zavrgla vse dokaze in ga izpustili na prostost
Odgovori
+2
5 3
Wolfman
17. 09. 2026 13.23
Za raznovrstne psihopate po vsem svetu je Slovenija očitno raj delovišče! Povrh z lahkoto razorožijo in poknejo policista ali dva, kar je češnja na torti za take bolnike!
Odgovori
+12
13 1
mentorhercul
17. 09. 2026 13.22
Slovenija, raj za kriminalce, sedaj vedo tudi ameri.
Odgovori
+6
9 3
Aleksei Kaar
17. 09. 2026 13.21
Upam da prijavitelj dobi kaj nagrade?
Odgovori
+4
7 3
čevapgpt
17. 09. 2026 13.19
a mi smo azilantska država za kriminalce?
Odgovori
+10
12 2
asdfghjklč
17. 09. 2026 13.15
Čestitke oni osebi, ki ga je prepoznala ter trezno razmišljala in ukrepala.
Odgovori
+16
17 1
YouRangMyLord
17. 09. 2026 13.33
verjetno je bila kar punca
Odgovori
+4
4 0
asdfghjklč
17. 09. 2026 13.12
A je ta tudi pištolo čistil kot oni Abramov?
Odgovori
+12
13 1
devlon
17. 09. 2026 13.08
Ljubljana...nebesa za tujce. Bog ve, koliko je še takih
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+16
17 1
Lens
17. 09. 2026 12.54
Bravo, naši!
Odgovori
+15
16 1
SpamEx
17. 09. 2026 13.07
misliš bravo njegova prjatlca ki ga je prijavila
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+15
15 0
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