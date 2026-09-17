V Ljubljani prijeli 23-letnega Američana, osumljenega umora 15-letnice v ZDA

Walls je obtožen, da je septembra 2022 v hiši na Clear Creek Drive v Tennesseeju ustrelil 15-letno Haley Reedy. Takrat je bil star komaj 19 let.

Sprva so ga obtožili umora iz malomarnosti, pozneje pa umora druge stopnje in malomarnega ravnanja s smrtonosnim orožjem. Potem ko je plačal varščino v višini 10.000 dolarjev (8700 evrov), se Walls ni več pojavil na sodišču. Izdali so nalog za njegovo aretacijo.

Služba ameriških maršalov oziroma zvezna agencija za izvrševanje zakonodaje v ZDA je v sredo sporočila, da so Wallsa 12. septembra prijeli v Sloveniji ob tesnem sodelovanju z Interpolom. Mati pokojne najstnice je bila o aretaciji osumljenca obveščena v torek. Pri identifikaciji osumljenca naj bi bila poleg potnega lista ključna prepoznava tetovaže vrtnice na desni roki, navaja portal The Tennessean.