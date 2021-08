Letalo s šestimi Afganistanci, sodelavcem Slovenske vojske in družinskimi člani, pristalo v Sloveniji

Spomnimo

Slovenska vojska je dolga leta sodelovala v operacijah v Afganistanu, in to z odliko – kljub pomanjkanju opreme in politične volje. Naredili so tisto, kar smo jih prosili. A Afganistan ni Kosovo, zato so v tej tuji deželi najemali prevajalce, ki so jim pomagali pri sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in afganistansko vojsko. Koliko jih je bilo, verjetno ne vedo natančno, saj so si jih večinoma delili z zavezniškimi vojskami, a dejstvo je, da so s tem postali tarča. Za številne Afganistance so bili izdajalci, talibani pa so razpisali nagrado za tistega, ki bi jih prijel, in jim obljubljali smrt.