Kmetje čakali, da rastlina pride na površje, vendar so polja ostala prazna

V Sloveniji imamo letos težave z oljnimi bučnicami in kot kaže, bo sledila podražitev bučnega olja. Največ težav je s semenom hibrid rustikal ne le v naši državi, ampak tudi v Avstriji. Pri nas naj bi bilo prizadetih več kot 1000 hektarjev njiv. Kmetje so te dni čakali, da rastlina pride na površje, vendar so polja bolj ali manj ostala prazna. Medtem ko dobavitelj semen niza dejavnike za slab vznik – od vremena do prepovedi uporabe fungicida se kmetje sprašujejo, kdo jim bo povrnil škodo.

Kmetovalec Franc Küčan iz Tešanovcev v Prekmurju ima 14 hektarjev njiv, na katerih je posejal avstrijsko seme buče hibrid rustikal, a je vznik katastrofalen. "Če imamo 10 odstotkov pridelka, je dosti. Mislim, da dva, tri, pet odstotkov je nekega vznika, vse ostalo ni nič. Na vsakih 60 centimetrov bi morala biti mala bučka," pripoveduje. To seme je v preteklosti dajalo dober pridelek in dobro olje, pravi. Zato je tudi najbolj razširjeno. Letos pa šok. Izpad prihodka bo samo pri njem 3500 evrov na hektar, brez vhodnih stroškov. Če so se včasih posluževali večinoma kmetij s tem semenom, so zdaj oškodovani. Veliko težav imajo tudi v Avstriji. Tako množičnega primera ne pomnimo, pravi dobavitelj semen in poudarja, da je seme kakovostno in da ima vse certifikate. Kot pravi dobavitelj Simon Grmovšek iz RWA Slovenija, tako proizvajalec semena kot tudi kmetje niso storili nič narobe, ampak so številni zunanji dejavniki vplivali na seme, da ni vzniknilo.

Štajersko in prekmursko bučno olje

Poleg padavin in tega, da so semena imela hladna tla, je na trenutno stanje vplivalo tudi to, da je evropska komisija prepovedala sistemični fungicid, kontaktni fungicid, ki je bil uporabljen. Ta po besedah Grmovška deluje, vendar očitno slabše v razmerah, kot so bile letos. V normalnih razmerah je vznik 100-odstoten. "Kmetje se zelo dobro spoznamo na to, kdaj se sejejo buče, in vreme ni bilo problem," pravi Küčan in nam ob tem razkaže njivo, kjer je kmet sejal drugo sorto, ki je vzniknila. "Plačali smo seme, zdaj pa imamo veliko škodo," še dodaja. Na vprašanje, ali bodo dobili odškodnino, pa dobavitelj odgovarja z naslednjimi besedami: "Kaj pa lahko naredimo? Mi smo seme tudi plačali. Ničesar nismo naredili narobe, da bi sedaj bili ... Da bi se lahko pogovarjali o odškodnini."

Bučno olje