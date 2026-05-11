V Sloveniji zabeležili prvo smrt zaradi malarije

Informacijo so za 24ur.com potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). "Res je, prejeli smo prijavo malarije in smrti. Bolnik je umrl zaradi zapletov. Potoval je v Afriki. (Sierra Leone)," so zapisali. Za več informacij so nas usmerili na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja na UKC Ljubljana. Njihov odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

NIJZ lani obravnaval devet primerov

V lanskem letu je NIJZ obravnaval devet primerov malarije, in sicer pri osebah, ki so potovale v ali prihajale iz držav Gabon, Gana, Sierra Leone, Zanzibar (Tanzanija), Etiopija in Nigerija, so januarja objavili na spletni strani. Poudarili so, da antimalariki preprečijo večino primerov okužbe in pomembno zmanjšajo tveganje za težji potek bolezni. Izbor ustreznega zdravila mora biti vedno individualno prilagojen posamezniku in destinaciji, zato potnikom priporočajo, da se pravočasno posvetujejo z zdravnikom ali ambulanto za potnike.

Kdo je ogrožen?

Posebej ogrožene skupine za težji potek malarije so otroci, nosečnice, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Zanje je še posebej pomembno dosledno upoštevanje kemoprofilakse, torej preventivnega jemanja antimalaričnih zdravil. Pred potovanjem na območja, kjer je malarija prisotna, na NIJZ priporočajo uporabo antimalarične zaščite, dosledno zaščito pred piki komarjev, kot so repelenti, primerna oblačila in mreže proti komarjem ter posvet v ambulantah za potovalno medicino pred potovanjem. Nasvete o antimalarični zaščiti in drugih preventivnih ukrepih lahko posamezniki pridobijo v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ.

Kaj je malarija?