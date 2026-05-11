Slovenija

V Sloveniji zabeležili prvo smrt zaradi malarije

Ljubljana, 11. 05. 2026 09.57 pred 26 minutami 2 min branja 26

Avtor:
U.Z.
Malarija

Na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so v začetku letošnjega leta zaznali nenavaden porast primerov malarije, predvsem pri osebah, ki so se vrnile iz tropskih in subtropskih območij, zlasti iz Zanzibarja. Slovenske novice danes poročajo, da je zaradi zapletov ena od teh oseb umrla. Na NIJZ so nam to potrdili in pojasnili, da je oseba potovala po Afriki. Gre za prvi primer smrti zaradi malarije v Sloveniji.

Informacijo so za 24ur.com potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). "Res je, prejeli smo prijavo malarije in smrti. Bolnik je umrl zaradi zapletov. Potoval je v Afriki. (Sierra Leone)," so zapisali.

Za več informacij so nas usmerili na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja na UKC Ljubljana. Njihov odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

NIJZ lani obravnaval devet primerov

V lanskem letu je NIJZ obravnaval devet primerov malarije, in sicer pri osebah, ki so potovale v ali prihajale iz držav Gabon, Gana, Sierra Leone, Zanzibar (Tanzanija), Etiopija in Nigerija, so januarja objavili na spletni strani.

Poudarili so, da antimalariki preprečijo večino primerov okužbe in pomembno zmanjšajo tveganje za težji potek bolezni. Izbor ustreznega zdravila mora biti vedno individualno prilagojen posamezniku in destinaciji, zato potnikom priporočajo, da se pravočasno posvetujejo z zdravnikom ali ambulanto za potnike.

Kdo je ogrožen?

Posebej ogrožene skupine za težji potek malarije so otroci, nosečnice, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Zanje je še posebej pomembno dosledno upoštevanje kemoprofilakse, torej preventivnega jemanja antimalaričnih zdravil.

Pred potovanjem na območja, kjer je malarija prisotna, na NIJZ priporočajo uporabo antimalarične zaščite, dosledno zaščito pred piki komarjev, kot so repelenti, primerna oblačila in mreže proti komarjem ter posvet v ambulantah za potovalno medicino pred potovanjem.

Nasvete o antimalarični zaščiti in drugih preventivnih ukrepih lahko posamezniki pridobijo v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ.

Kaj je malarija?

Malarija je resna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo paraziti rodu Plasmodium. Najbolj nevarna je malarija, ki jo povzroča Plasmodium falciparum, prisoten predvsem v subsaharski Afriki, saj lahko pri določenem deležu okuženih povzroči resne zaplete, ki so včasih smrtni.

Na človeka se prenaša s pikom okuženega komarja. Malarija se najpogosteje pojavi od približno enega do štirih tednov po vrnitvi s potovanja v območja z malarijo in se kaže z nenadno visoko vročino v ponavljajočih se napadih, mrzlico in močnim potenjem, izrazito utrujenostjo ter bolečinami v mišicah.

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
karjola
11. 05. 2026 11.07
Zdravljenje teh bolnikov plačujemo vsi iz zdravstvene blagajne. Vsak ki potuje v rizična območja bi se moral dodatno zavarovati za kritje stroškov, kateri pri povprečnemu plačniku v zdravstveno blagajno sploh ne morejo nastati, ker nima denarja da plotuje v Zanzibar.
PEACEMAKER
11. 05. 2026 11.08
To je še najmanj kar plačujemo...
Iqos
11. 05. 2026 11.03
Ampak zdravijo se pa v Sloveniji,pa tolk težko je plačevat 35 evrov.
LeviTUMOR
11. 05. 2026 11.02
Golob–Jankovićev krog pritiska na poslance Resni.ce in Demokratov V tekmi za preprečitev četrte vlade Janeza Janše se poleg Gibanja Svoboda Roberta Goloba očitno aktivno vključujeta tudi ljubljanski župan Zoran Janković in nekdanji predsednik Milan Kučan. To sicer ni skrivnost, saj je bilo sestankovanje o katerem smo poročali tukaj – temu namenjeno. Kučan sicer zanika kakršnokoli zaroto, kljub temu, da a v stranki Resni.ca kljub temu že zbirajo dokaze o domnevnih pritiskih na svoje poslance in napovedujejo, da bodo zbrane informacije predali pristojnim organom. Levi preprosto nemorejo brez zdrah in umazanih iger. Upam da jim eksplodira v faco.
PEACEMAKER
11. 05. 2026 11.01
Obstajata cepivi proti malariji, ampak sta trenutno namenjeni predvsem otrokom, ki zivijo v državah z veliko malarije v afriki ne pa za turiste. WHO trenutno priporoča cepvi RTS in R21 predvsem za otroke v endemičnih območjih (:
Sventevith
11. 05. 2026 11.00
V začetku leta? Zdaj smo na polovici...ažurnost je pa res vrlina tega sistema, ampak samo, ko se je jemlje.
Rožle Patriot
11. 05. 2026 10.43
Uvoz je naredil svoje ... !!!
PEACEMAKER
11. 05. 2026 11.02
Čaki da se sibirja še malo pretali (: boš ti videl uvoz...
LeviTUMOR
11. 05. 2026 10.40
Cudoviti sadovi multikulturizema in tretjih svetov, bi rekli volilci golobizma in ostali levi. Zanimivo, kako se vsa ta njihova ljubezen in dolg jezik končata ravno pri tem, ko jih prasas, če bi enega gostili na domu. Hecno kako to gre anede?
mario7
11. 05. 2026 10.52
Največ ste jih v EU uvozili vi desničarji. a. merkelj je desničarka, uršula vdl je desničarka, kaja kallas je desničarka
LeviTUMOR
11. 05. 2026 10.58
Logično da ne, namrec noben pravi desničar se v sanjah nebi naredil tega, torej gre spet za tipicno levosucno laž.
Vojko Kos
11. 05. 2026 11.00
A ko vaš veliki vodja s tajkuni pljuje naokrog po svetu pa ni sporno?!
Fluxx
11. 05. 2026 10.37
Malarija ne obstaja to je izmišljeno je rekel Stevo in to tudi overil.
boslo
11. 05. 2026 10.53
Ti pa si ga zaj...in se šel cepit
Vesela Jasna
11. 05. 2026 10.36
Anticepilci so lahko pomirjeni. Cepiva namreč še ni. Nekaj sicer razvijajo, ampak je še v povojih. Bo "avtoimunost" tu pa tam koga rešila, če ga ne bo prej zbil avto.
CorbaMorba
11. 05. 2026 10.36
Katero je torej...agenda strašenja ali se zares bojite nepredvidljivega?
bronco60
11. 05. 2026 10.34
Kar naj šehodijo po svetu,vse zaradi statusa v družbi,prinesejo pa seboj tudi bolezni, zato jim pa ni mar.
jobo
11. 05. 2026 10.29
Sami so si krivi, kaj pa hodijo dol.
jedupančpil
11. 05. 2026 10.35
boooo :)
Stojadina-sportiva
11. 05. 2026 10.27
Uvoz tretjega sveta brez papirjev nima nič z tem bodo rekli...
BrezPitt
11. 05. 2026 10.39
Večji vpliv ima na možgane avtohtonega prebivalstva.
Dragica Cegler
11. 05. 2026 10.26
V začetku leta ,zdaj je pa maj.To pa je novinarska ažurnost
Givmi5
11. 05. 2026 10.25
Res je, folk potuje v takšne kraje samo zato, da se postavlja pred drugimi in za lajke na omrežij. Koj K maš tam za iskat?? Voda v Portorožu, Puli, Dubrovniku je prav tako modra, slana in mokra. Preseravanjepress
Rookoko
11. 05. 2026 10.24
Agenda strašenja se nadaljuje...
Slash
11. 05. 2026 10.23
Če se bi vsi cepili proti malariji, se to ne bi zgodilo !
mrbungle
11. 05. 2026 10.35
Za popotnike cepivo ni na voljo...
cekinar
11. 05. 2026 10.19
Sta "božiček"Milan Krek in Beovička že podala predlog za obvezno cepljenje?
