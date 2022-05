V Sloveniji prvi primer opičjih koz

Za pojasnila smo se obrnili na Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo. Na odgovore še čakamo. Več bo znanega v izjavi za medije, ki jo pripravljajo na Nijz.

Včeraj so iz Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) sporočili, če pride do prenosa virusa opičjih koz na živali, lahko ta bolezen postane endemična tudi v Evropi. Iz Svetovne zdravstvene organizacije pa sporočajo, da se prenose okužb v državah, kjer ta bolezen ni endemična, lahko ustavi.

Okužbe z virusom opičjih koz so bile v zadnjem tednu tako zabeležene v Evropi, Severni Ameriki in Avstraliji. Po sobotnih podatkih WHO so laboratoriji v 12 različnih državah zunaj endemičnega območja poročali o sumih okužb. Zadnja država, ki je potrdila okužbo z virusom opičjih koz, je Danska.

Opičje koze so endemične v 11 afriških državah. Nedavno je bilo odobreno cepivo, ki ščiti pred okužbo s tem virusom, a je še nedostopno širši javnosti. Dobro zaščito pred okužbo sicer nudi tudi cepivo proti črnim kozam.

Do prenosa okužbe med ljudmi lahko pride ob stiku s kožnimi ranami okuženega ali ob stiku z materiali, ki so se dotikali kože okuženega. Prav tako lahko pride do okužbe z izmenjavo telesnih tekočin ali kapljično.

Simptomi pri okužbi z virusom opičjih koz so lahko blagi ali resni. Sprva se pojavijo simptomi, podobni gripi, kot so vročina, bolečine v mišicah in otekle bezgavke. Pozneje pa lahko pride do izpuščajev in ran, ki so občasno tudi boleče.