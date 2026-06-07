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Slovenija

V Sloveniji raste trg ekoloških živil, večina želi večjo ponudbo

Ljubljana, 07. 06. 2026 08.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Med vprašanimi je 60 odstotkov odgovorilo, da bi kupovali več ekoloških živil, če bi bila ta cenejša.

Trg ekoloških živil v Sloveniji raste, je pokazala raziskava, ki jo je za kmetijsko ministrstvo izvedlo podjetje Aragon. Delež mesečnih kupcev ekoloških živil se je s slabih 69 odstotkov v letu 2021 maja letos dvignil na skoraj 70 odstotkov. Večina vprašanih si ob tem želi večjo ponudbo ekoloških živil.

Delež mesečnih kupcev ekoloških živil je bil leta 2021 pri 68,7 odstotka, v raziskavi, izvedeni maja letos, pa je narasel na 69,9 odstotka, je pokazala ta teden objavljena raziskava.

Ocenjena mesečna poraba za ekološka živila na gospodinjstvo je porasla s 57 evrov na 95 evrov, izsledke raziskave povzema ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, tretjina potrošnikov pričakuje, da bo v prihodnjem letu kupovala še več ekoloških živil. Pri tem je interes najvišji pri najmlajši starostni skupini od 18 do 29 let. V tej starostni skupini porast nakupov ekoloških živil v prihodnjih letih pričakuje 48 odstotkov vprašanih.

Slovensko poreklo je za potrošnike pomembnejši dejavnik nakupa kot način pridelave. Prav tako so pripravljeni plačati več za živila, ki so slovenskega porekla in ekološka.
Slovensko poreklo je za potrošnike pomembnejši dejavnik nakupa kot način pridelave. Prav tako so pripravljeni plačati več za živila, ki so slovenskega porekla in ekološka.
FOTO: Kanal A

Slovensko poreklo je pomemben dejavnik

Slovensko poreklo je za potrošnike pomembnejši dejavnik nakupa kot način pridelave. Prav tako so pripravljeni plačati več za živila, ki so slovenskega porekla in ekološka.

Cenovne premije za ekološka živila slovenskega porekla znašajo 19 odstotkov več pri sadju, 14 odstotkov več pri zelenjavi in 14 odstotkov več pri mlečnih izdelkih v primerjavi z evropsko klasično pridelavo.

Najpogostejši nakupi: sadje, zelenjava, jajca

Ekološki nakupi so najpogostejši pri sadju, zelenjavi in jajcih. Pri pekovskih izdelkih, mleku in mlečnih izdelkih ter mesu pa se za ekološke različice teh kategorij potrošniki odločajo redkeje.

Približno polovica vprašanih ekološka živila izbira zaradi prepričanja, da so bolj zdrava oziroma kakovostnejša, okoli dve petini izpostavljata še nizko vsebnost aditivov, boljši okus ter odsotnost pesticidov in genetsko spremenjenih organizmov.

Med vprašanimi je 60 odstotkov odgovorilo, da bi kupovali več ekoloških živil, če bi bila ta cenejša.
Med vprašanimi je 60 odstotkov odgovorilo, da bi kupovali več ekoloških živil, če bi bila ta cenejša.
FOTO: Shutterstock

Več bi kupovali, če bi bilo ceneje

Med vprašanimi je 60 odstotkov odgovorilo, da bi kupovali več ekoloških živil, če bi bila ta cenejša. Dodatno bi jih k nakupu spodbudili tudi boljša dostopnost v trgovinah (33 odstotkov), večja ponudba slovenskih ekoloških izdelkov (27 odstotkov) ter večje zaupanje v certifikate ekološke pridelave (26 odstotkov).

Med anketiranimi je bila izražena tudi močna podpora ekološki ponudbi v javnih ustanovah. Več kot 70 odstotkov sodelujočih si želi več ekoloških živil v bolnišnicah, šolah in vrtcih, okoli 60 odstotkov pa več ekološke ponudbe tudi v trgovinah ter restavracijah in gostilnah, ugotovitve raziskave še povzema ministrstvo.

Raziskava je bila izvedena v prvi polovici maja, v njej pa je sodelovalo 1172 prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 75 let.

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