V Sloveniji raste trg ekoloških živil, večina želi večjo ponudbo

Delež mesečnih kupcev ekoloških živil je bil leta 2021 pri 68,7 odstotka, v raziskavi, izvedeni maja letos, pa je narasel na 69,9 odstotka, je pokazala ta teden objavljena raziskava. Ocenjena mesečna poraba za ekološka živila na gospodinjstvo je porasla s 57 evrov na 95 evrov, izsledke raziskave povzema ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, tretjina potrošnikov pričakuje, da bo v prihodnjem letu kupovala še več ekoloških živil. Pri tem je interes najvišji pri najmlajši starostni skupini od 18 do 29 let. V tej starostni skupini porast nakupov ekoloških živil v prihodnjih letih pričakuje 48 odstotkov vprašanih.

Slovensko poreklo je za potrošnike pomembnejši dejavnik nakupa kot način pridelave. Prav tako so pripravljeni plačati več za živila, ki so slovenskega porekla in ekološka. FOTO: Kanal A

Slovensko poreklo je pomemben dejavnik

Slovensko poreklo je za potrošnike pomembnejši dejavnik nakupa kot način pridelave. Prav tako so pripravljeni plačati več za živila, ki so slovenskega porekla in ekološka. Cenovne premije za ekološka živila slovenskega porekla znašajo 19 odstotkov več pri sadju, 14 odstotkov več pri zelenjavi in 14 odstotkov več pri mlečnih izdelkih v primerjavi z evropsko klasično pridelavo.

Najpogostejši nakupi: sadje, zelenjava, jajca

Ekološki nakupi so najpogostejši pri sadju, zelenjavi in jajcih. Pri pekovskih izdelkih, mleku in mlečnih izdelkih ter mesu pa se za ekološke različice teh kategorij potrošniki odločajo redkeje. Približno polovica vprašanih ekološka živila izbira zaradi prepričanja, da so bolj zdrava oziroma kakovostnejša, okoli dve petini izpostavljata še nizko vsebnost aditivov, boljši okus ter odsotnost pesticidov in genetsko spremenjenih organizmov.

Med vprašanimi je 60 odstotkov odgovorilo, da bi kupovali več ekoloških živil, če bi bila ta cenejša. FOTO: Shutterstock

Več bi kupovali, če bi bilo ceneje