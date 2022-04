V Sloveniji še brez primera neznanega hepatitisa

Doslej so bili znani virusi hepatitisa od A do E.

V večini primerov otroci niso imeli vročine, vendar so bili nekateri primeri v Združenem kraljestvu tako hudi, da so morali bolnike premestiti na specializirane otroške enote za bolezni prebavil. Šestim otrokom so morali presaditi jetra, so v torek sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Pri otrocih niso odkrili znanih virusov hepatitisa od A do E, zato britanski zdravstveni organi preučujejo povezavo z običajnimi virusi ali drugimi možnimi vzroki, kot so covid-19, okužbe in okoljski dejavniki.

Matičičeva je pojasnila, da med posameznimi otroki s primeri hepatitisa niso našli nobene povezave. Otroci tako denimo niso potovali na ista območja v istem časovnem obdobju. Ob tem je poudarila, da ni bil nihče od otrok cepljen proti covidu-19.

Ker povzročitelj hepatitisa še ni znan, vsem svetuje upoštevanje splošnih priporočil za varovanje pred nalezljivimi boleznimi. Med njimi je naštela umivanje rok, higieno kašlja in vzdrževanje razdalje do oseb z okužbo dihal.