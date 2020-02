V Sloveniji še ni potrjenega primera, ZZS predlaga mrežo vhodnih ambulant

’’V razmerah kot so na terenu, o katerih nam poročajo zdravniki na primarni ravni, Zdravniška zbornica Slovenije predlaga in odgovorne poziva k vzpostavitvi mreže vstopnih točk (vhodnih ambulant) po celotni Sloveniji, kamor bi bolniki s sumom na okužbo z virusom COVID-19 lahko poklicali in odšli na pregled. Mreža ambulant in kontaktne številke bi morale biti javno objavljena za celotno Sloveniji in komunicirana preko vseh medijev,’’ so sporočili iz Zdravniške zbornice.

Kot izpostavljajo, bi država za te točke tudi laže zagotavljala ustrezne pogoje delovanja – to je ustrezno zaščitno opremo za vso zdravstveno osebje, ki bi delovalo v teh ambulantah, in ločene ustrezne prostore. Prav tako bi iz teh točk država laže zagotovila jasno določeno logistično pot tako za prevoz pacientov, ki bi potrebovali bolnišnično oskrbo, in pošiljanje brisov v ustrezne laboratorije.

Zbornica te rešitve predlaga in jih bo ponavljala še naprej vse do ureditve razmer, saj se na nas kljub številnim kriznim sestankom, ki naj bi tekli na najvišji državni ravni, kot lahko spremljamo iz poročanja medijev, še naprej obračajo člani (zdravniki in zobozdravniki), ki iz ure v uro poročajo, da na primarni ravni Slovenija ni pripravljena na pojav in predvsem hitro in učinkovito ukrepanje zoper širjenje koronavirusa, opozarjajo.

NIJZ pozivajo, da pojasni, zakaj niso preverili, ali imajo izvajalci ustrezno opremo

Stališče Zdravniške zbornice Slovenije je tudi, da je v primeru grozeče epidemije Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) dolžan prevzeti koordinacijo in dobavo ustrezne zaščitne opreme za vse zdravstvene delavce. Zato NIJZ pozivajo, da pojasni, zakaj niso pri izvajalcih vse od 29. 01. 2020 preverili, ali ti imajo ustrezno opremo, ki je bila v navodilih: ''Menimo, da bi NIJZ te podatke moral imeti sistematično zbrane že pred dvema tednoma, vse tiste izvajalce, ki mu podatkov ne bi sporočili pa bi morala takoj vnovič pozvati, da jim sporočijo stanje zalog in ali imajo kakršnekoli težave z dobavami''