Slovenija

Monika in Viktor po treh letih neuspelih poskusov dobila dojenčico Jano

Ljubljana, 24. 01. 2026 17.51 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Monika in Viktor z Jano

Monika in Viktor se po treh letih neuspelih poskusov in zdravljenja enometrioze končno dobila dojenčico Jano. V Sloveniji se z neplodnostjo sooča približno vsak šesti par. Na ljubljanski ginekološki kliniki in Medicinski fakulteti so spremljali 882 parov, ki so se zdravili zaradi neplodnosti. Vsaj enega dojenčka se je razveselilo približno 600 parov, kar kaže na izjemen uspeh strokovnjakov. Zdravljenje je sicer bolj uspešno pri mlajših parih.

neplodnost zdravljenje monika in viktor

Usoda delfinke: Zapletena v mrežo, pomoč ni bila prava rešitev

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
24. 01. 2026 19.20
Čestitke družini in pohvale za normalno ime...
Odgovori
+1
1 0
Colgate
24. 01. 2026 18.40
Srečno družini in otroku
Odgovori
+2
2 0
Colgate
24. 01. 2026 18.39
Viktor izgleda kot pobiralec jagod
Odgovori
-1
0 1
Veščec
24. 01. 2026 18.35
Srečno,mlada družina
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
24. 01. 2026 18.14
Čestitke.
Odgovori
+1
1 0
Darko32
24. 01. 2026 18.02
Mislim, da to temo ni dobro odpirati javno, ker imamo preveč primitivnost še in nerazgledanosti, k ivse zlorabijo v politične namene. Zato bi bilo dobro, da v korist teh dveh. Žal.
Odgovori
+1
1 0
