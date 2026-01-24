Monika in Viktor po treh letih neuspelih poskusov dobila dojenčico Jano

Monika in Viktor se po treh letih neuspelih poskusov in zdravljenja enometrioze končno dobila dojenčico Jano. V Sloveniji se z neplodnostjo sooča približno vsak šesti par. Na ljubljanski ginekološki kliniki in Medicinski fakulteti so spremljali 882 parov, ki so se zdravili zaradi neplodnosti. Vsaj enega dojenčka se je razveselilo približno 600 parov, kar kaže na izjemen uspeh strokovnjakov. Zdravljenje je sicer bolj uspešno pri mlajših parih.