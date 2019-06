V Sloveniji se živali obravnava kot stvari, ne kot čuteča bitja

Pri nas se trenutno namreč še vedno obravnava živali kot stvari in ne čuteča bitja. Poslanka Meira Hot je že lani vložila poslansko pobudo za celovito sistemsko spremembo veljavne zakonodaje za zaščito živali. Kdaj se bo to spremenilo? In ali bi lahko novi zakoni in strožje kazni odvrnile ljudi od surovega ravnanja z živalmi?