Kronična bolezen sodobnega časa se širi med otroki in mladostniki

Z debelim četrtkom se je začel pregrešni pustni čas, prav na pustni torek pa letos obeležujemo svetovni dan debelosti. V Sloveniji sta skoraj dve tretjini ljudi prekomerno prehranjeni ali debeli, ta kronična bolezen sodobnega časa pa se zelo hitro širi tudi med otroki in mladostniki. Z debelostjo se poveča tveganje za sladkorno, srčno-žilne bolezni in več vrst raka, še vedno pa se jo premalo diagnosticira in zdravi. Diete so lahko zelo škodljive in praviloma se kilogrami vrnejo z obrestmi, svarijo strokovnjaki. Bližnjic ni. Recept za zdravje sta uravnotežena prehrana in gibanje.