V Sloveniji sum zlorabe 40 milijonov evrov sredstev EU

EPPO, ki je začel delovati junija 2021, je v letu 2022 v Sloveniji sprožil 12 preiskav suma zlorabe evropskih sredstev. Ocenjena škoda za proračun EU znaša 40,4 milijona evrov, piše v letnem poročilu EPPO.

Trenutno sicer poteka skupno 14 preiskav, s tem povezana škoda za evropski proračun pa je ocenjena na 40,9 milijona evrov. Štiri preiskave od 14 so čezmejne.

V enem primeru je v teku sodni postopek, v katerem je bila sprejeta nepravnomočna sodba. Gre za sodbo okrajnega sodišča v Mariboru, ki je julija lani izdalo prvo obsodilno sodbo v obtožnici, ki jo je vložil EPPO. Vsi trije obtoženi – dve fizični in ena pravna oseba – so bili spoznani za krive poskusa goljufije na škodo proračuna EU. Direktorja dveh podjetij sta bila obsojena na sedem mesecev zapora pogojno s preizkusno dobo dveh let. Eno podjetje pa je bilo obsojeno na plačilo globe v višini 10.000 evrov s preizkusno dobo dveh let.