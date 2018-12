V Sloveniji trenutno živi 210 prosilcev za azil

Države članice Združenih narodov danes obeležujejo mednarodni dan migrantov, pri čemer so v ZN in Evropski uniji izpostavili pomen globalnega dogovora o upravljanju migracij, ki je bil potrjen pretekli teden. V sredo bo predvidoma v generalni skupščini sprejeta še resolucija ZN o tem dogovoru.

"Migracije so gonilna sila gospodarske rasti, dinamičnosti in razumevanja. Milijonom ljudi omogočijo, da najdejo nove priložnosti, ki koristijo tako državam izvora kot gostiteljicam," je ob mednarodnem dnevu izpostavil generalni sekretar ZN Antonio Guterres, kot so sporočili iz svetovne organizacije.

Če se z njimi slabo upravlja, lahko migracije okrepijo delitve znotraj družbe in med njimi, je dodal. Ljudje so po njegovih besedah bolj izpostavljeni izkoriščanju in zlorabam.

"Ta mesec je svet s sprejetjem globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah naredil pomemben korak naprej," je poudaril Guterres. Dogovor bo pomagal pri reševanju resničnih izzivov preseljevanja in hkrati pripomogel pri koriščenju njegovih številnih prednosti, je izpostavil.

Mednarodni dan migrantov obeležujemo od leta 2000

Tudi EU je izpostavila pomen globalnega dogovora, ki bo zagotovil globalni okvir za izboljšanje upravljanja migracij, so sporočili iz Evropske komisije. Samo s sodelovanjem na globalni ravni je mogoče migracije iz skupnega izziva spremeniti v skupno priložnost.

Globalni dogovor je nekaj več kot 150 članic ZN sprejelo 10. decembra v maroškem Marakešu. Gre za prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij. Pristopila je tudi Slovenija. V sredo bo Generalna skupščina ZN predvidoma sprejela še resolucijo o tem dogovoru.

Več držav, med njimi tudi nekatere evropske, pa k sporazumu ni pristopilo, ker menijo, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki.

Mednarodni dan migrantov je Generalna skupščina ZN razglasila leta 2000 zaradi naraščajočega števila migrantov, 18. december pa je bil za ta dan izbran v spomin na sprejetje mednarodne konvencije o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin leta 1990.

Od leta 1991 je bilo 547 osebam priznan status mednarodne zaščite

Slovenija v polnoletnost razglasitve mednarodnega dneva migrantov vstopa med drugim tudi z doslednim izvajanjem nalog, določenih z zakoni, ki urejajo položaj tujcev, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb, so sporočili iz vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM).

Cilj urada je, da Slovenija – kjer trenutno prebiva okoli 210 prosilcev za mednarodno zaščito in 547 oseb, ki jim je bil od leta 1991 priznan status mednarodne zaščite – ob skrbi za migrante in njihovo vključitev v družbo ohranja kakovost bivanja svojih državljanov ter zagotavlja koordinirano, nadzorovano vstopanje migrantov na ozemlje Slovenije.

UOIM bo sprejetje konvencije danes obeležil z osrednjo slovesnostjo v azilnem domu Ljubljana, na kateri bodo svoje življenjske zgodbe, migrantske izkušnje in načrte za prihodnost predstavili posamezni prosilci za mednarodno zaščito, ki trenutno tam bivajo.

Kdo je po definiciji migrant?

V skladu z definicijo Mednarodne organizacije za migracije (IOM) so migranti vsi ljudje, ki zapustijo svoj domači kraj – ne glede na razlog, trajanje in ali to storijo prostovoljno ali neprostovoljno. Po ocenah ZN je bilo leta 2017 v svetu okoli 258 milijonov migrantov.

V Sloveniji po zadnjih podatkih statističnega urada biva v Sloveniji 250.000 prebivalcev s prvim prebivališčem v tujini, kar pomeni, da so se v državo nekoč priselili.