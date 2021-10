V Sloveniji tudi srečanje evropskih družin: konservativci, liberalci in socialisti

Vzporedno s protesti na ljubljanskih ulicah in vrhom evropskih voditeljev, ki poteka na Brdu pri Kranju, pa potekajo tudi sestanki največjih evropskih političnih družin: konservativcev, liberalcev in socialistov. Kaj je namen teh ločenih političnih srečanj in kdo vse se jih udeležuje?

V ljubljanskem hotelu Mons so se zbrali voditelji evropske družine evropskih konservativcev. Tam sta bila med drugim tudi hrvaški premier Andrej Plenković in avstrijski Sebastian Kurtz, ob tem pa seveda tudi slovenski del te evropske družine, premier Janez Janša in predsednik stranke NSi Matej Tonin. Srečanju pa se ni pridružila odhajajoča nemška kanclerka Angela Merkel. icon-expand Evropski parlament FOTO: Shutterstock Šlo je za precej skrivnosten in dobro varovan neformalni vrh, na katerem so po naših informacijah sprejeli in uskladili posebno resolucijo Evropska ljudska stranka (EPP) o Zahodnem Balkanu. Na gradu Strmol pa bo podobno srečanje evropskih ter regijskih liberalcev. Tega se bodo udeležili tudi voditelji vseh treh slovenskih članic, LMŠ, SMC in SAB. V sredo zjutraj pa se bo v hotelu Union odvilo tudi srečanje evropskih socialistov, ki se ga bo udeležilo pet predsednikov vlad EU. Gostila jih bo predsednica SD Tanja Fajon, ne bo pa nemškega zmagovalca volitev, Olafa Scholza, ki trenutno sestavlja vlado.