V Sloveniji ujeli 22-letnega Srba, ki je prevažal sedem prebežnikov

V sredo malo po 6. uri zjutraj so hrvaški policisti v Donji Višnjici na Hrvaškem, ki se nahaja približno tri kilometre pred državno mejo s Slovenijo, pri rutinski kontroli prometa pravilno ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Opel Astra slovenskih registrskih oznak. Voznik se ni ustavil, temveč je s pospešeno hitrostjo nadaljeval pot proti Sloveniji. Hrvaški policisti so na državni meji pregon opustili saj je voznik pred policisti ilegalno prečkal mejo na prehodnem mestu Paradiž-Zalužje.

Na obvestilo hrvaških policistov so se odzvali policisti PP Gorišnica, ki so vozilo uspeli ustaviti v Cirkulanah. Voznik je bil 22-letni Srb, ki je takoj po zaustavitvi poskušal peš pobegniti, vendar so ga policisti z uporabi prisilnih sredstev prijeli in pridržali. V Opel Astri so odkrili sedem ilegalnih prebežnikov, in sicer dva državljana Sirije, stara 34 in 28 let, 24-letnega državljana Iraka ter štiri člane iranske družine, stare 30, 34, 12 in tri leta.

Iranska družina je zaprosila za mednarodno zaščito v napi državi, policisti pa so jih prepeljali v azilni dom. Ostale tri prebežnike so odpeljali na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, naslednji dan pa so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

22-letnega voznika so zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.