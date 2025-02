V Sloveniji uradno potrjena bolezen modrikastega jezika

"UVHVVR je zato v skladu z Uredbo 2016/429/EU in Delegirano uredbo 2020/689/EU preklicala status države, proste okužbe z BTV. Glede na to, da gre za bolezen kategorije C, za katero veljajo neobvezni programi izkoreninjenja, da je BTV vektorska bolezen, ki je razširjena v večini držav članic in da za vse serotipe ni na voljo primernih cepiv, UVHVVR ne bo pristopila k programu izkoreninjenja BTV z namenom ponovne pridobitve statusa države, proste okužbe z BTV," so zapisali v upravi.

Izvajalcem dejavnosti oziroma lastnikom živali svetujejo, da živali preventivno cepijo proti ugotovljenemu serotipu BTV 4, predvsem zato, da se omogoči možnost premikov živali (trgovanje in izvoz).

"Zaradi zagotavljanja pogojev za premike dovzetnih živali v druge države članice in premike v Slovenijo se še naprej izvaja spremljanje BTV in prenašalca bolezni za določitev obdobja brez BTV," so še zapisali.

Sum na prisotnost te bolezni se je pojavil pri rednem vzorčenju kontrolnih živali na območju Celja in Slovenj Gradca. Živali niso imele znakov bolezni, so pa pri njih ugotovili prisotnost protiteles, vzorce pa so poslali še v potrditev v referenčni laboratorij EU, je v minuli torek sporočila uprava.

Kaj je bolezen modrikastega jezika?

Za bolezen modrikastega jezika so dovzetni domači in divji prežvekovalci. Konji in prašiči niso dovzetni. Čeprav bolezen najbolj prizadene ovce, je govedo glavni rezervoar virusa med sesalci in je zelo pomembno za epidemiologijo bolezni.

Za bolezen so značilne spremembe na ustni in nosni sluznici ter roževini parkljev. Bolezen povzroča virus, ki ga širijo nekatere vrste krvosesnih mušic (latinsko Culicoides).

Zaradi širjenja bolezni modrikastega jezika v več evropskih državah so Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Veterinarska zbornica Slovenije rejce že oktobra 2024 pozvale k previdnosti pri nakupu goveda in drobnice iz drugih držav EU. Premiki okuženih živali so namreč najpogostejši način vnosa bolezni na nova območja.