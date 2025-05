Nov program Peter za zgodnje odkrivanje raka prostate

Po vzoru uspešnih programov Dora, Zora in Svit za zgodnje odkrivanje raka se bodo jeseni začele priprave na še en presejalni program, in sicer za odkrivanje raka prostate, imenovan Peter. Najprej bo projekt pilotni, zato bodo septembra na pregled povabili najprej 10.000 moških iz osrednje Slovenije, starih od 50 do 69 let. Rak prostate je najpogostejši rak pri moških. V Sloveniji jih je za to obliko raka zbolelo že več kot 16.000, vsako leto pa na novo diagnosticirajo več kot 1600 bolnikov. Zaradi prepozno odkritega raka pa pri nas vsako leto umre 450 moških.