V Sloveniji 'v sumljivih okoliščinah' umrl Libanonec

Libanonski mediji so konec oktobra poročali, da je v Sloveniji skrivnostno izginil in v sumljivih okoliščinah umrl njihov državljan Mohamed Rashid Harb. Njegovo truplo so 29. oktobra pripeljali iz Slovenije, na letališču v Bejrutu so ga prevzeli svojci umrlega in generalni sekretar libanonske Komisije za reševanje, general major Mohamed Khair. Kot so še zapisali libanonski mediji, je Khair po naročilu libanonskega predsednika vlade Saada Haririja zaprosil slovenske pristojne organe, da pomagajo pri razjasnitvi okoliščin smrti Libanonca.

Informacijo smo preverili na obeh zunanjih ministrstvih. "Še vedno čakamo na uradno poročilo o smrti našega državljana, za katerega smo zaprosili slovenske pristojne organe," nam je sporočil načelnik službe za konzularne zadeve na libanonskem ministrstvu Georges Abou ZeidI. Truplo Libanonca naj bi našli v gozdu. Poudaril je, da vsa njihova komunikacija poteka prek libanonskega veleposlaništva na Dunaju, saj v Ljubljani svojega predstavnika nimajo. Na vprašanje, ali je bil Harb dlje časa v Sloveniji ali je našo državo le prečkal, pa je odgovoril:"Zakaj se je naš državljan zadrževal v Sloveniji, ne vemo."

Slovensko zunanje ministrstvo: Zadevo smo predali Interpolu

Za več informacij smo se obrnili tudi na slovensko zunanje ministrstvo, kjer so nam potrdili, da so seznanjeni s smrtjo Libanonca. "Zadevo smo predali naprej Interpolu,"nam je sporočil vodja službe za odnose z javnostjo Primož Šeligo.

Odgovor policije še čakamo.